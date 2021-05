Après EXATLON Denisse Novoa sera lancé comme modèle?

Telemundo After EXATLON Denisse Novoa sera lancé en tant que modèle?: Regardez ces photos chaudes

Denisse Novoa continue de donner de quoi parler après avoir traversé la cinquième saison d’EXATLON.

Et c’est que bien qu’ayant été expulsée du programme Telemundo, au milieu d’un scandale qui reste encore flou, où un problème de drogue a même été évoqué, ses fidèles fans ne cessent de la suivre sur les réseaux et de la vanter.

Et cette fois, l’athlète mexicaine est devenue un sujet de conversation dans ses réseaux, à cause de plusieurs photos qu’elle a partagées de ses vacances dans les terres paradisiaques de Tulum, au Mexique, où elle a montré plusieurs bikinis.

Denisse a gâté ses abonnés Instagram avec les photographies enflammées, dans lesquelles elle se vantait non seulement de ses attributs, mais faisait également exprimer son admiration à plusieurs de ses fans, et même prédit le succès dans le monde du mannequinat, si elle décidait de changer les circuits pour le défilés, ou si je voulais être l’image du maillot de bain et de la lingerie.

La “Pantera Novoa” a d’abord partagé quelques photos à côté de deux de ses compagnons de voyage où elle montrait sa silhouette d’athlète dans un minuscule bikini à pois noirs, gris et blancs.

“Nous nous sommes réveillés à Tulum 🔥🌴 Quelle bonne équipe #panteranovoa #tulum #tulumvibes”, était le commentaire qui accompagnait les images, qui avaient le beau paysage mexicain en arrière-plan.

Plus tard, l’ex-athlète EXATLON a publié une autre série de photographies, dans laquelle elle portait un bikini avec un imprimé multicolore sous une chemise.

Et telle était la sensation que l’athlète a provoquée parmi ses fans, qui immédiatement, en plus de mentionner qu’elle ressemble à un mannequin entier, qu’elle pourrait faire le saut dans ce monde, n’a pas épargné ses éloges et ses compliments.

«Denisse comme tu es belle, tu ressembles à un beau modèle. Je vous salue de Miami et je vous soutiens dans tout »,« Puisse-t-elle revenir à exatlon 2022. Le meilleur »,« vous êtes la perfection, une femme »et« belle »étaient certains des messages que ses fidèles fans lui ont dédiés .

D’autres, en plus de jeter des fleurs sur Dennise, ont de nouveau évoqué la question de l’expulsion de la jeune femme, et ont insisté pour lui demander de leur dire ce qui l’avait vraiment motivée à se retirer du spectacle.

“Pourquoi vous ont-ils expulsé de l’exatlon”, a commenté un fan de Denisse, tandis qu’un autre a déclaré: “Un trampoline formidable vous a fait EXATLON … ils ne pouvaient pas avec vous💙💙💙💙💙💙🤣🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏 «Tu es un meilleur champion».

Et c’est qu’après son départ de l’émission de télé-réalité sportive Telemundo, le “Pantera Novoa” n’a toujours pas voulu aborder de front la question de son expulsion, et après un live qu’il a fait il y a plusieurs semaines, alors qu’on savait qu’il ne serait plus au programme, a partagé un message où il voulait montrer qu’il avait reçu son départ de manière positive, de la main de Dieu.

«Je veux vous dire que je suis un croyant fidèle que tout arrive pour une raison et je peux vous dire que ma sortie de l’émission était aussi un cri de vie me disant que je devais revenir et soutenir ma famille dans les moments difficiles ( que je ne savais pas être à l’intérieur et que j’ai découvert quand je suis parti), et là j’ai compris que la vie avait plus besoin de moi ici », faisait partie du message susmentionné.

«Je suis calme, car je sais qu’en cette saison, comme par le passé, j’ai tout donné, mais la vie avait simplement d’autres plans pour moi (…) Souvenez-vous toujours que les plans de Dieu sont parfaits. Je t’aime beaucoup et je tiens encore une fois à te remercier vivement pour ton soutien 💙 #Pantera #PanteraNovoa #Exatlon #Exatloneeuu #miami #dominicanrepublic #BoteroPhotography @boterophotography », a souligné Denisse dans cette lettre.

“Je tiens à vous rappeler que même si parfois nous ne comprenons pas pourquoi et comment les choses se passent en ce moment, nous savons que c’est toujours pour notre bien et parce que la vie et Dieu ont prévu des choses incroyables pour nous, et qu’elles sont encore à venir », a conclu la belle et talentueuse Mexicaine.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires