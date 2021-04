Après Facebook, LinkedIn confirme la violation de données; les détails personnels de 500 millions d’utilisateurs ont été divulgués

La fuite LinkedIn vient juste après la fuite de données de 500 millions d’utilisateurs sur Facebook.

La violation de données est un défi auquel de nombreuses plates-formes de médias sociaux sont confrontées et ces derniers jours, les fuites de données sont devenues beaucoup plus fréquentes. Les données sont collectées et vendues en ligne. Maintenant, LinkedIn fait face à ce malheur alors que la plate-forme de recherche d’emploi / de médias sociaux professionnels a été témoin d’une violation massive de données. Les données personnelles de plus de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn ont été récupérées, qui sont également disponibles à la vente en ligne. Les données contiennent toutes les informations sensibles, y compris les adresses e-mail, les informations sur le lieu de travail, les numéros de téléphone, les identifiants de compte et d’autres liens vers des comptes de réseaux sociaux.

Selon certains médias, les données violées sont désormais vendues par un utilisateur inconnu. L’utilisateur, qui appartiendrait apparemment à un forum de hackers, a publié les données de plus de deux millions d’utilisateurs comme preuve de la disponibilité des données pour les ventes. En échange de données, le pirate demande un montant à quatre chiffres en USD et susceptible également d’accepter des bitcoins. LinkedIn a confirmé cette fuite (via Business Insider). La fuite LinkedIn vient juste après la fuite de données de 500 millions d’utilisateurs sur Facebook.

Il est à noter que plus de 740 millions de personnes font partie de LinkedIn et si les données de 500 millions d’utilisateurs ont été divulguées, cela signifie que la confidentialité des données de deux tiers de ses abonnés a été compromise.

Un porte-parole de LinkedIn a souligné que l’entreprise enquêtait sur ce problème. «Le fait de retirer les données de nos membres de LinkedIn enfreint nos conditions d’utilisation et nous travaillons constamment pour protéger nos membres et leurs données», lit-on dans la déclaration.

Il y a quelques jours, Facebook a signalé une violation similaire où les données de 533 millions d’utilisateurs de Facebook ont ​​été compromises et divulguées sur un forum de piratage. L’ensemble de données se compose d’utilisateurs de 106 pays où 32 millions d’utilisateurs sont des États-Unis et 6 millions d’utilisateurs de l’Inde. Un porte-parole de Facebook a informé que la violation avait eu lieu en raison d’une vulnérabilité corrigée il y a deux ans. Pendant ce temps, un rapport de . a révélé que Facebook ne prévoyait pas d’informer les utilisateurs si leurs données avaient été divulguées ou non.

