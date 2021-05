Après Falcon et Winter Soldier, combien de temps Sebastian Stan pourrait-il jouer à Bucky Barnes? Voici le dernier

Quand il s’agit d’émissions comme Law & Order: SVU, Grey’s Anatomy, Criminal Minds, Supernatural sont diffusées depuis plus d’une décennie, un acteur peut finir par jouer un seul personnage pendant une grande partie de sa vie. Et dans le processus, ce personnage peut, d’une certaine manière, grandir avec eux. Donc, peu importe combien de temps Sebastian Stan joue Bucky Barnes, le personnage restera probablement avec lui pendant des années. L’acteur a également expliqué ce que c’était de dépeindre Bucky pendant plus d’une décennie: