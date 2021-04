Après Falcon et Winter Soldier, Marvel révèle son verdict sur Captain America 4

SPOILERS sont en avance pour la finale de Falcon et le soldat d’hiver sur Disney +.

Depuis les événements de Avengers: Fin de partie, nous avons posé un certain nombre de questions sur l’avenir de nos super-héros préférés dans l’univers cinématographique Marvel. Parmi eux se trouve le sort de Captain America après que le héros de Chris Evans ait donné son bouclier pour vivre la vie simple avec Peggy Carter. La suite de The Star Spangled Man avec un plan a été explorée au cours des six dernières semaines sur Falcon and the Winter Soldier, et juste après la finale de Disney +, nous avons notre verdict sur Captain America 4.