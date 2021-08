Après Fight And Boob Flash, Angela Deem, fiancée de 90 jours, semble troller Michael avec la vidéo du docteur

Angela Deem a maudit la tante de Michael Ilesanmi, puis a sorti ses seins et les a montrés à la caméra, disant à Michael qu’elle allait à nouveau faire la fête avec le Dr Michael Obeng en raison du manque de respect qu’elle a enduré. Compte tenu de la façon dont tout s’est passé, la réclamation de Deem vers la fin du 90 Day Fiancé: Happily Ever After? Tell-all m’a fait me demander si sa vidéo TikTok (qu’elle a également mise sur son Instagram) était un moyen de faire une fouille supplémentaire à Michael, sans parler de tous ceux qui pensaient qu’elle avait tort. Je veux dire, cela pourrait aussi être juste une véritable promotion pour les talents du Dr Obeng dans le domaine médical, mais qui sait ?