Après Fortnite Creative Mode XP Glitch, Epic rappelle aux créateurs de Fortnite qu’ils peuvent être bannis des exploits

Alors que la plupart des joueurs connaissent Fortnite pour la partie bataille royale du jeu, il existe également un mode créatif, où les joueurs peuvent s’amuser et faire toutes sortes de choses, des modes de jeu personnalisés aux espaces sociaux. Certains ont également trouvé des moyens d’utiliser le mode créatif pour récolter des points d’expérience pour le pass de combat expansif du jeu – et Epic Games semble en avoir pris note de manière quelque peu passive-agressive.

Parallèlement à un nouvel article de blog présentant Party Worlds, Epic a actualisé ses règles et directives de créateur pour le mode créatif. Cette décision ne change pas les directives, mais elle semble viser à rappeler à certaines personnes ce qu’elles contiennent. Cela fait suite à un récent exploit qui a permis aux joueurs de cultiver de l’XP en mode créatif, ce qui, comme on peut s’y attendre, est mal vu par les suzerains du jeu.

Alors que les joueurs tombent sur ces exploits de temps en temps, en mode créatif, ils ont tendance à avoir besoin d’îles créées par des joueurs spécifiques pour les faire fonctionner. Et cela signifie que les joueurs doivent créer des îles qui permettent aux autres joueurs de profiter des exploits, puis partager les codes des îles pour leur permettre de le faire.

Bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, les règles couvrent déjà les exploits, les problèmes et d’autres moyens de tirer parti du jeu d’une manière que les développeurs n’avaient pas prévue. Le passage pertinent des règles montre assez clairement que vous vous heurtez à Epic si vous aidez les joueurs à cultiver de l’XP :

« Jouer selon les règles – Ne créez pas d’îles qui encouragent l’utilisation d’astuces, d’exploits, d’objets défectueux, de plantages de serveur et de bugs connus. N’utilisez pas votre île pour arnaquer d’autres joueurs, y compris des pratiques malhonnêtes, telles que l’exploitation du Programme Support-A-Creator ou présentant des publicités clickbait. »

Cependant, les conséquences de l’utilisation du mode créatif pour cultiver de l’XP varient et Epic ne donne pas de réponse ferme dans les règles quant à ce qui vous arrivera si vous créez une île pour tromper votre passe de combat. Encourez la colère d’Epic et vous ne recevrez peut-être qu’un avertissement. Continuez comme ça et vous pourriez envisager une interdiction permanente sur tous les comptes que vous pourriez avoir.

« Si Epic est informé que les règles des créateurs d’îles sont enfreintes, Epic prendra des mesures au cas par cas », indiquent les règles. « Nous examinerons divers facteurs, y compris la gravité du problème, que vous soyez un récidiviste, l’impact sur les autres joueurs et d’autres facteurs. Les mesures prises peuvent aller d’un avertissement à l’inéligibilité pour apparaître dans Discovery ou pour être présenté, jusqu’à une interdiction permanente de compte. »

Aussi claires que soient les règles, un coup d’œil rapide sur YouTube suggère qu’il y a déjà de nouveaux problèmes XP en mode créatif qui font le tour. Cela suggère qu’il pourrait également y avoir une vague d’interdictions de Fortnite faisant le tour avant longtemps. Restez à l’écart des exploits louches et respectez plutôt les meilleurs codes Fortnite Creative.

