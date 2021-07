Commerce et investissement

Après GBTC et ETHE, le Digital Large Cap Fund (GDCL) de Grayscale aura une période de blocage de 6 mois

Le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale Investments, a annoncé lundi que son Digital Large Cap Fund (GDLC) est désormais devenu une société de reporting SEC, à compter d’aujourd’hui.

GDCL comprend 67,49 % de Bitcoin (BTC), 25,35 % d’Ethereum (ETH), 4,30 % de Cardano (ADA), 1,03 % de Bitcoin Cash (BCH), 0,96 % de Litecoin (LTC) et 0,87 % de Chainlink (LINK).

Le gestionnaire a également déposé trois déclarations d’enregistrement supplémentaires sur le formulaire 10 auprès de la SEC au nom de Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG), Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) et Grayscale Litecoin Trust (LTCN), ce qui en fera des sociétés déclarantes auprès de la SEC après approbation. .

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et Grayscale Ethereum Trust (ETHE) sont déjà des sociétés déclarantes auprès de la SEC, selon lesquelles les investisseurs qui ont acheté des actions dans le placement privé du Fonds ont une “opportunité de liquidité plus tôt”, c’est-à-dire 6 mois par rapport aux 12 mois précédents.

Devenir une société déclarante de la SEC signifie également que Grayscale doit déposer des rapports et des états financiers auprès de l’agence.

Selon Grayscale, il s’agit d’une « autre étape importante » qui renforce son engagement à lancer des fonds négociés en bourse (ETF) en devises numériques.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.