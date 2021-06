Après Godzilla Vs Kong, le réalisateur confirme que le héros de Skull Island a mérité son titre convoité

in

Maintenant, en ce qui concerne la Terre dans son ensemble, Godzilla est toujours l’alpha incontesté des Titans, comme en témoignent tous ces monstres agenouillés devant lui à la fin de son film de 2019, ainsi que la défaite de Kong dans Godzilla contre Kong avant que Mechagodzilla ne le montre. en haut. Néanmoins, nous pouvons maintenant appeler officiellement classer Kong comme King Kong dans le MonsterVerse, et à la fin de Godzilla contre Kong, il deviendrait le dirigeant de Hollow Earth. Peut-être viendra-t-il un jour où Godzilla et King Kong auront un match revanche, et si ce dernier sort victorieux, il pourra alors devenir le nouveau roi des monstres. Pour l’instant cependant, il a l’air à l’aise en tant que monarque de Hollow Earth.