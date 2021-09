Après HBO Max Run, la sortie numérique et Blu-ray de Suicide Squad a été annoncée

Pour ceux d’entre vous qui choisissent The Suicide Squad sur Blu-ray ou 4K, vous ne manquerez certainement pas de contenu bonus. Les bonus supplémentaires du film incluent des scènes supprimées / étendues, une bobine de bâillon, un commentaire du réalisateur avec James Gunn, trois bandes-annonces «rétro» pour le film réalisées dans différents styles de genre et huit featurettes. Ainsi, en fin de compte, seulement un peu moins de trois mois se seront écoulés entre le moment où The Suicide Squad a été diffusé au grand public et le moment où le public pourra l’obtenir à la fois sous forme physique et numérique. Cela dit, on ne sait pas encore quand le film sera rajouté à HBO Max, auquel vous pouvez vous abonner avec ce lien.