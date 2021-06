Après Hell In A Cell, une superstar de la WWE prend «une petite pause»

Cela étant dit, il est difficile de savoir si le congé sabbatique de Kevin Owens de la WWE était quelque chose qui a toujours été prévu comme un reniflard post-Hell in a Cell, ou s’il s’agissait vraiment d’une décision impromptue. Owens a fait cette annonce lundi matin, quelques heures après son match PPV exténuant avec Sami Zayn. Il est certainement possible qu’il ait subi une blessure pendant le match qui n’a pas été soulignée, et n’a appris que plus tard après avoir consulté le personnel médical de la WWE qu’il pourrait être mis à l’écart pendant un petit moment. Rien de tel n’a été annoncé par la WWE à ce stade, mais si tel est le cas, d’autres nouvelles arriveront sûrement dans les prochains jours.