Après huit ans de développement, Rust s’est vendu à 12 millions d’exemplaires

C’est un grand jour pour Rouiller, le jeu de survie extrêmement populaire des développeurs Facepunch Studios. Annoncé via un article de blog officiel sur Steam, plus de 12 millions d’exemplaires du jeu ont été vendus depuis le jeu est sorti pour la première fois il y a huit ans.

Ce jalon a été révélé à la suite d’une éruption de popularité en 2021, en grande partie grâce au lancement d’une partie des streamers les plus populaires de Twitch ainsi qu’au lancement de Rust sur consoles. L’afflux de nouveaux intérêts qui en a résulté a permis d’atteindre un nombre record de joueurs pour le jeu, culminant à 267 211 simultanément sur Steam.

Certaines des autres statistiques partagées dans l’article de blog sont également très intéressantes. Alors que le chiffre de 12 millions d’unités est bien sûr le véritable accroche-regard, le 1,1 million de packs DLC vendus réussit aussi à hausser les sourcils.

Non seulement cela, mais la sélection de chiffres en streaming donne du crédit à l’impact que Twitch a eu sur le succès du jeu – le jeu ayant 1,37 million de téléspectateurs simultanés et plus de 300 millions d’heures de streaming.

Quant à l’avenir de Rust, l’article de blog continue en garantissant que le calendrier de mise à jour restera le même jusqu’en 2022, avec des mises à jour mensuelles garanties, des correctifs et des événements de vacances dans le pipeline.

En outre, le message révèle un aperçu du monument arctique qui devrait être publié « dans un avenir très proche ». Cette mise à jour s’accompagnera également de nouvelles armes, déployables, événements, véhicules et animaux, les joueurs de Rust ont donc de quoi s’attendre avec impatience.

Pour ceux qui cherchent à se lancer dans Rust cette année, nous avons une sélection de guides qui faciliteront considérablement les premières heures de votre aventure de survie, comme comment obtenir du tissu, comment obtenir de la pierre et comment démolir des murs.