Après Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino : 9 autres nouveautés de films qu’on aimerait lire

Armée des morts (2021)

Dites ce que vous voulez des films de Zack Snyder, mais j’appellerais en fait l’hybride original Netflix du réalisateur de George A. Romero, The Dirty Dozen et Ocean’s Eleven certains de ses meilleurs travaux, sinon son meilleur jamais (et je veux vraiment dire que ). Cependant, je peux également sympathiser avec la frustration des critiques concernant les détails introduits par Army of the Dead, mais sans grand succès, tels que les boucles temporelles, la façon dont les zombies pourraient se reproduire et quel est le problème avec ces robots zombies. Nous pourrions simplement attendre de voir comment Snyder a l’intention de répondre à ces questions dans les suites possibles et la prochaine série animée dérivée, mais si certains préfèrent que ces blancs soient remplis maintenant, je dirais qu’une novélisation directe est la voie à suivre.