Après intégration avec TRON, DeFine devient le principal marché du NFT dans l’écosystème

DeFine, une plateforme NFT sociale pour artistes, joueurs, musiciens, athlètes, influenceurs et autres créateurs, est devenue le principal marché NFT de l’écosystème Tron (TRX/USD) après une intégration réussie avec la crypto-monnaie, la plateforme publiée sur Medium. Plus précisément, DeFine a tiré parti des hautes performances et du faible coût de Tron pour réduire le coût de transaction du NFT et augmenter considérablement les interactions. En créant des badges d’identité uniques pour les clients, DeFine a l’intention d’apporter son système de profil social unique à l’écosystème TRON.

À la recherche de NFT de plus en plus précieux dans le monde

En recherchant des NFT de valeur sur le marché mondial, DeFine contribuera à la croissance de l’écosystème NFT avec Tron et APENFT. En conséquence, tous les créateurs pourront interagir et susciter l’engagement des fans via NFT, les jetons de fans / médias sociaux et d’autres actifs numériques. L’intégration officielle de Tron avec le système de stockage BTFS aura lieu le mois prochain.

Le système de stockage compte plus de 100 millions d’utilisateurs

L’intégration permettra au système de stocker tous les travaux NFT créés ainsi que les fichiers d’informations utilisateur. Le système de stockage BTFS compte des dizaines de plates-formes commerciales et plus de 100 millions d’utilisateurs communautaires. La coopération sera également motivée par la puissante capacité de circulation du système et l’énorme base d’utilisateurs.

Présentation de NFT Plus

DeFine présente également son produit révolutionnaire NFT PLUS à l’écosystème TRON. Le produit intègre des actifs de métaverse et de blockchain, emmenant ainsi l’application NFT au-delà des limites de l’industrie de l’art. Il relie NFT à des intérêts et droits réels mesurables, diffusant davantage la subjectivité des actifs de NFT sous TRON et APENFT.

Objectifs liés au TVN

NFT incite DeFine, TRON et APENFT à améliorer la liquidité globale de NFT, à étendre l’adoption des illustrations NFT et l’adoption globale des actifs NFT, et à optimiser les solutions de stockage NFT. La plate-forme DeFine prend en charge Binance Smart Chain et le réseau Ethereum (ETH / USD) et travaille en permanence sur le développement NFT multi-chaînes.

Grâce à ces nouveaux partenariats, DeFine saisit l’opportunité de transformer le marché de l’art NFT et de fournir aux artistes un soutien nouveau et plus important, permettant de socialiser NFT et de construire une communauté d’une manière nouvelle et améliorée.

