Après Jeff Bezos, Blue Origin voit un « pipeline solide » de passagers spatiaux payants pour les futurs vols

Les coéquipiers de l’espace suborbital Oliver Daemen, Wally Funk, Jeff Bezos et Mark Bezos font face à la caméra devant un booster Blue Origin New Shepard. (Jeff Bezos via Instagram)

Jeff Bezos et ses coéquipiers terminent toujours leur formation pour le tout premier vol spatial en équipage mené par Blue Origin, prévu pour mardi, mais l’entreprise spatiale de Bezos a déjà des clients alignés pour les futurs vols du vaisseau spatial suborbitaire New Shepard.

“Nous avons l’intention d’avoir deux vols supplémentaires en 2021, pour un total de trois vols, et bien d’autres à l’avenir”, a déclaré aujourd’hui Ariane Cornell, directrice des ventes d’astronautes de Blue Origin, lors d’un point de presse organisé sur le site de lancement suborbital de la société à Ouest du Texas. « Nous avons donc déjà constitué un solide pipeline de clients intéressés. »

Un bon nombre de ces prospects proviennent de la vente aux enchères que Blue Origin a conclue le mois dernier pour vendre le siège ouvert sur le premier vol. L’enchère gagnante s’élevait à 28 millions de dollars, mais Blue Origin a déclaré que cette personne avait dû reporter le voyage en raison d’un conflit d’horaire. Ainsi, la compagnie s’est tournée vers l’adolescent néerlandais Oliver Daemen, qui avait fait une offre inférieure mais a été engagé pour le deuxième vol.

Daemen a pris la place, et le gagnant de l’enchère s’envolera plus tard.

Blue Origin n’a pas révélé combien de dépliants de suivi ont été inscrits pour payer, et aucune grille tarifaire n’a été annoncée. Mais le PDG Bob Smith a suggéré que les premiers vols ne seraient pas bon marché.

“Nous pensons que nous avons eu 7 500 personnes dans la vente aux enchères de plus de 150 pays”, a-t-il déclaré. « En général, l’intérêt est très élevé. Donc, la question se résume vraiment à quel est le prix. … Nos premiers vols sont proposés à un très bon prix. Vous pouvez voir que l’intérêt lors de la vente aux enchères était assez élevé. Nous avions des gens dans les années vingt [$20 million], tous très intéressés. Une partie de cela a été faussée, évidemment, par la vente aux enchères. »

Le produit de la vente aux enchères sera affecté à des activités caritatives liées à l’espace par la fondation à but non lucratif de Blue Origin, le Club for the Future. Mais Blue Origin a l’intention de réaliser des bénéfices, et un vol réussi mardi serait difficile à battre en tant que publicité.

Le concurrent le plus proche de Blue Origin sur le marché des vols spatiaux suborbitaux, Virgin Galactic, a fait voler le fondateur du milliardaire Richard Branson la semaine dernière, mais Virgin Galactic est toujours en mode vol d’essai. Les clients commerciaux ne devraient pas monter à bord avant l’année prochaine. Cela pourrait donner à Blue Origin une ouverture pour commencer à constituer sa propre liste de passagers payants.

Le premier sur la liste est Daemen, qui, à l’âge de 18 ans, devrait devenir la plus jeune personne à voler dans l’espace. (Cela sert de serre-livres historique avec la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans, qui est en passe de devenir le plus ancien vol spatial actif au monde grâce à Blue Origin et Bezos.)

Dans une vidéo Instagram publiée par Bezos, Daemen a déclaré qu’il était ravi de faire partie de l’équipe Blue Origin. “Je sens que j’ai une responsabilité parce que je suis le plus jeune dans l’espace”, a-t-il déclaré.

Cornell a déclaré que l’équipage – composé de Daemen, Funk, Jeff Bezos et son frère Mark Bezos – terminait deux jours de formation sur le site de lancement 1 de Blue Origin dans l’ouest du Texas, qui est équipé de locaux d’habitation ainsi que d’un salon, d’une salle à manger et centre de remise en forme. La formation comprend la familiarisation avec les procédures d’entrée et de sortie de la capsule à commande autonome, ainsi que les procédures de sécurité pour le vol lui-même. Une maquette de la capsule est disponible pour la pratique.

Le décollage est prévu mardi à 8h00 CT (6h00 PT) et la couverture vidéo en streaming de Blue Origin devrait commencer 90 minutes avant le lancement.

La capsule de l’équipage sera envoyée vers le ciel par un propulseur à hydrogène et se séparera plusieurs minutes après le décollage pour continuer au-delà de la barre des 100 kilomètres (62 milles) qui sert de limite de l’espace internationalement acceptée. (Virgin Galactic et la Federal Aviation Administration, en revanche, utilisent une norme de 50 milles.)

Au sommet du manège, le quatuor peut se détacher de ses sièges en zéro-G.

« Vous ferez l’expérience d’environ trois à quatre minutes d’apesanteur et pourrez regarder par ces grandes et belles fenêtres. Peut-être faire quelques sauts périlleux », a déclaré Cornell. “J’ai l’impression que Wally Funk en particulier est assez jazzé pour pouvoir en faire certains là-haut en zéro-G, mais ensuite nous leur demanderons de se rasseoir.”

Un ensemble de parachutes aidera la capsule à décélérer lors de sa descente dans le désert de l’ouest du Texas, tandis que le booster atterrira de manière autonome sur un coussin situé à une distance sûre. Le tout devrait prendre environ 11 minutes, ce qui est quelques minutes de moins que le vol spatial suborbital historique de l’astronaute de la NASA Alan Shepard en 1961.