Après Justice League, Zack Snyder pourrait-il diriger un film Dragon Ball Z ? Voici ses pensées honnêtes

Zack Snyder a réalisé une variété de films au cours de sa carrière. Il a dirigé des épopées de super-héros comme Justice League, une pièce d’époque intense en 300 et plus récemment, un film de casse de zombies dans Army of the Dead. Bien sûr, il y a encore des choses que Snyder n’a pas faites, y compris un film Dragon Ball Z. Entendre Dragonball et Snyder dans la même phrase suscitera certainement des sentiments différents parmi les fans. Maintenant, le réalisateur a partagé ses réflexions sur s’il serait prêt à faire une adaptation sur grand écran de l’anime emblématique.