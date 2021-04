Après KPMG, DmKH & Co nommé comme autre auditeur légiste de Srei

Le groupe Srei, dont le siège est à Calcutta, doit près de 18 000 crores de roupies à près de 15 prêteurs, dont SBI, Axis Bank et UCO Bank.

Après la nomination de KPMG en tant qu’auditeur légiste de Srei Infrastructure Finance comme proposé par ses prêteurs pour les plans de réalignement de la dette proposés, la société a également embauché un autre auditeur légiste, DmKH & Co, conformément aux conseils des administrateurs indépendants en tant que bonne gouvernance.

Notamment, la Reserve Bank of India (RBI) a nommé un auditeur en novembre de l’année dernière pour mener un audit spécial de NBFC Srei Infrastructure Finance, basé à Calcutta, et de sa filiale à 100% Srei Equipment Finance (SEFL), l’un des principaux acteurs du espace de financement d’équipement de construction et d’exploitation minière.

Auparavant, Srei avait proposé une restructuration de la dette car il avait déclaré que l’épidémie de Covid-19 avait créé une situation sans précédent et que les paiements de ses emprunteurs avaient été bloqués. Les prêteurs ont toutefois proposé la nomination d’un vérificateur judiciaire avant d’approuver les plans de réalignement de la dette. Et, en conséquence, ils ont nommé KPMG pour la réalisation de l’audit médico-légal.

Dans un dépôt en bourse samedi, Srei Infrastructure Finance a déclaré: «Il s’agit d’informer que le conseil d’administration, lors de sa réunion du 23 avril 2021, a noté la nomination de KPMG Assurance and Consulting Services LLP et DmKH & Co. en tant qu’auditeurs légistes. de la société comme conseillé par les banquiers comme une étape vers le plan de réalignement de la dette proposé et par les administrateurs indépendants de la société comme une bonne gouvernance.

Srei a une dette consolidée d’environ Rs 20 000 crore auprès des banques indiennes et d’environ Rs 10 000 crore par le biais d’obligations et d’autres institutions financières. Le mois dernier, le conseil d’administration de Srei Equipment Finance (SEFL) avait constitué un comité de coordination stratégique (SCC), composé d’administrateurs indépendants, pour coordonner, négocier et conclure des discussions avec des investisseurs potentiels stratégiques et / ou en private equity, afin de lever de nouveaux capitaux pour le affaires en consultation avec la direction.

Samedi, la SEFL a déclaré avoir reçu une manifestation d’intérêt (EoI) pour une injection de capital de la société américaine Cerberus Global Investments BV.Plus tôt, SEFL a également reçu des déclarations d’intérêt pour une injection de capital d’environ 250 millions USD de la société d’investissement multi-stratégies basée aux États-Unis Arena Investors LP et Makara Capital Partners, société mondiale de services financiers basée à Singapour. «La SEFL a entamé des discussions avec Arena Investors et Makara Capital et le comité de coordination stratégique de la société, présidé par l’administrateur indépendant Malay Mukherjee, est actuellement engagé dans des discussions avec les fonds de private equity (PE) pour apporter des capitaux à l’entreprise», selon déclaration publiée.

De manière significative, Srei Equipment Finance avait approché le National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata avec un Scheme of Arrangement qui propose un arrangement avec six types de créanciers à savoir, les détenteurs de débentures garanties, les détenteurs de débentures non garantis, les détenteurs d’emprunts commerciaux externes garantis (BCE), les ECB non garantis. les détenteurs, les détenteurs d’instruments de dette perpétuelle (PDI) et les détenteurs individuels de débentures (y compris les dettes transférées de SIFL suite à un échange en baisse). “Le Scheme of Arrangement propose globalement un moratoire en termes de paiements de coupons du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ainsi que le report des dates de remboursement en fonction du type de créancier”, a déclaré Care Ratings dans une note sur la société le 6 mars. 2021. À la suite du plan d’arrangement proposé par la société, NCLT, Kolkata a adopté une ordonnance datée du 30 décembre 2020.

Conformément à l’ordonnance NCLT, la réunion des fiduciaires / détenteurs de débentures garanties, des fiduciaires / détenteurs de débentures non garanties, des prêteurs garantis de la BCE, des prêteurs de la BCE non garantis, des détenteurs de PDI, des fiduciaires des débentures représentant les détenteurs de débentures individuelles se tiendra les 15 mai, 29 mai et 12 juin. , Le 26 juin, le 10 juillet, le 24 juillet 2021, respectivement aux fins de leur examen, et si cela est jugé opportun, d’approuver, avec ou sans modification, ledit schéma d’arrangement, selon la note Care Ratings.

