Après la baisse du prix du Bitcoin, El Salvador achète 150 BTC supplémentaires

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le prix du bitcoin a de nouveau baissé et le gouvernement salvadorien en a profité pour en acheter plus.

***

Comme à son habitude, le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé une nouvelle liée au Bitcoin à l’aube. A cette occasion, il a déclaré qu’il en avait profité pour acheter dans la baisse de prix intervenue depuis minuit :

Nous venons d’acheter à l’automne. 150 nouvelles pièces ! Le Salvador compte désormais 700 pièces.

Nous venons d’acheter la trempette. 150 nouvelles pièces ! Le Salvador détient désormais 700 pièces. # Bitcoin ???????? – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 20 septembre 2021

C’est la première partie de son fils Twitter (en anglais), où il dit aussi :

“Ils ne peuvent jamais vous battre si vous achetez dans les chutes”

Et il continue, en plaisantant :

“Conseil présidentiel”

Donc entre les achats précédents et celui-ci, la première nation à adopter légalement le Bitcoin comme monnaie, possède maintenant un total de 700 BTC, qui aux prix actuels équivalent à 31,3 millions de dollars US. Le premier achat a eu lieu le 6 septembre, la veille du jour où Bitcoin a déjà été incorporé comme monnaie légale dans le pays, lorsque le gouvernement a acquis 200 BTC. Puis le 7, le président a annoncé plus d’achats de crypto.

Bitcoin (BTC), comme on peut le voir dans les graphiques CriptoMercados, a connu une baisse significative à minuit dimanche, lorsqu’il est passé de 47,3 000 USD à 23h00 à près de 45 000 USD à 00h30 ce lundi. . Puis il a continué à baisser encore plus. À 6h00, heure de New York, il est au prix de 44 885 $. Cette perte a été le moment où le gouvernement Bukele a agi.

Contradictions d’adoption

Alors que le gouvernement, et en particulier le président, continue de promouvoir l’adoption du Bitcoin au sein du pays, le public a exprimé un rejet considérable. L’une des critiques les plus fortes est liée avec le dysfonctionnement du Portefeuille de chèvre, celui créé par l’Exécutif national.

Comme examiné QuotidienBitcoin, le chien de garde d’El Salvador enquêtera sur les achats gouvernementaux de Bitcoin et le fonctionnement des guichets automatiques. De même, les manifestations anti-Bitcoin de la semaine dernière ont abouti à un guichet automatique en feu. De son côté, le président continue de promouvoir diverses mesures pro-adoption, comme l’exemption d’impôts sur le revenu pour les investisseurs étrangers.

Ici, vous pouvez voir un rapport des erreurs les plus fréquentes détectées par les utilisateurs de Chivo.

Mais le président rejette les critiques. Selon Bukele, il existe une forte demande pour le portefeuille :

“Forte demande pour @chivowallet” El Salvador n’a jamais eu un projet de numérisation aussi massif. En fait, je ne pense pas avoir jamais eu de projet national de numérisation. Chaque heure, nous avons deux fois plus de nouveaux utilisateurs que les participants à la marche anti #Bitcoin https://t.co/GqxNxQ7Mkj – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 19 septembre 2021

Sources : Twitter, Cointelegraph, Cryptopotato, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash