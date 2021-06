Après la blessure d’Harrison Ford sur le tournage d’Indiana Jones 5, Disney publie une déclaration

in

Indiana Jones 5 est officiellement en production et, malgré des rapports le confirmant plus tôt ce mois-ci, la situation n’est vraiment devenue réelle pour les fans que lorsque les premières photos du tournage ont commencé à fuir. Mis à part quelques plaintes récentes, la production s’était bien déroulée, mais nous avons maintenant appris un incident impliquant le légendaire acteur Harrison Ford. L’acteur aurait été blessé sur le tournage et, maintenant, Disney a publié une déclaration concernant la situation.