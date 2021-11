Après la censure des cheerleaders pendant des années, WaPo en reçoit maintenant la fin, et ils sont énervés

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

En 2017, le Washington Post a annoncé qu’il faisait le slogan de son journal « La démocratie meurt dans les ténèbres ». Ce slogan, bien que vrai, était incroyablement ironique et hypocrite car le journal a longtemps défendu la censure de ses rivaux politiques. Si un seul côté d’un argument est autorisé à être entendu, ce n’est guère de la démocratie, pourtant c’est la politique de ceux de la WaPo.

Peu de temps après avoir proclamé que la démocratie meurt dans les ténèbres, la WaPo a mené une vaste campagne de censure en soufflant symboliquement des bougies pour s’assurer que leurs rivaux politiques « meurent dans les ténèbres ». Cela a commencé avec Alex Jones et un article à succès appelant à son retrait des médias sociaux intitulé «Facebook veut réduire la désinformation. Alors pourquoi ne fait-il rien à propos d’InfoWars »

Mais avant même de changer de devise, WaPo avait longtemps défendu la censure et ils n’avaient aucun problème à utiliser des mensonges pour atteindre ces moyens. En 2016, le Free Thought Project a été évoqué au sein de la WaPo, qui a affirmé – sans aucune preuve – que nous faisions partie d’un effort de propagande russe visant à « diffuser de fausses nouvelles » pendant les élections.

Citant le « groupe de réflexion » désormais très discrédité connu sous le nom de Prop or Not, le message a affirmé que TFTP et des dizaines d’autres sites Web de médias « ont obtenu le soutien d’une campagne de propagande russe sophistiquée qui a créé et diffusé des articles trompeurs en ligne dans le but de punir la démocrate Hillary Clinton, aidant le républicain Donald Trump et sapant la foi dans la démocratie américaine.

Il est clair que personne ne s’est soucié de regarder nos articles à l’époque qui critiquaient à la fois Hillary Clinton et Donald Trump. De plus, malgré le fait qu’il soit complètement réfuté et malgré le fait que tout le récit de «l’ingérence russe» s’effondre en cendres plus tôt ce mois-ci, l’article reste en ligne sur leur site Web.

Les appels de WaPo à la censure de leurs rivaux politiques sont aussi nombreux que scandaleux et se poursuivent encore aujourd’hui. Cette semaine encore, WaPo a publié un article exigeant que Big Tech censure immédiatement quiconque conteste le récit de l’establishment sur le changement climatique.

Le WaPo est même allé jusqu’à faire pression pour modifier la disposition actuelle du premier amendement sur la liberté d’expression. Oui, ils ont plaidé pour la modification de la constitution même des États-Unis pour supprimer les discours qu’ils n’aimaient pas. Bien sûr, cela a été fait dans le but de « prévenir les discours de haine », mais ils ont complètement ignoré les effets inévitables d’une telle folie.

« Oui, le premier amendement protège la » pensée que nous détestons « , mais il ne devrait pas protéger les discours haineux qui peuvent provoquer la violence d’un groupe contre un autre », lit-on dans l’article.

Mais il existe déjà des lois contre l’incitation à la violence envers les autres. Sans oublier que la WaPo a longtemps poussé les « discours haineux » qui incitent à la violence contre les groupes avec lesquels ils sont en désaccord. En fait, l’année dernière seulement, le journal a pris une page tout droit sortie du manuel de propagande nazie qui a été utilisé pour diaboliser les Juifs et l’a utilisé pour déshumaniser les partisans de Trump – comme des rats qui devraient être exterminés.

