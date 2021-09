Après la chimio, Mark Hoppus de Blink-182 attend le prochain scanner du cancer ⋆ .

Le chanteur et bassiste de Blink-182, Mark Hoppus, a terminé sa dernière série de chimiothérapie, mais déplore que le traitement contre le cancer soit sa nouvelle norme.

“Aujourd’hui, je suis reconnaissant de ne pas subir de chimiothérapie”, a tweeté le musicien pop-punk mercredi à ses 2,7 millions de followers, notant que cela faisait trois semaines depuis son dernier traitement.

“Normalement, j’irais aujourd’hui”, a-t-il écrit, avant de se rattraper: “‘Normalement.’ Mince. Être rempli de poison toutes les trois semaines est ma routine. Le 29, je me fais scanner et je saurai si cela a fonctionné.

L’acteur de 49 ans « Quel est mon âge encore ? » Le hitmaker a révélé en juin qu’il luttait contre un cancer depuis trois mois, partageant plus tard qu’il s’agissait d’un lymphome diffus à grandes cellules B de stade 4, une forme agressive de lymphome non hodgkinien.

L’analyse de juillet de Hoppus, qui évalue la propagation des cellules cancéreuses dans le corps, a indiqué que la chimiothérapie fonctionnait, mais, a-t-il dit, il avait encore “des mois de traitement à venir”.

“Mais c’est la meilleure nouvelle possible”, écrivait-il à l’époque.

En septembre, son ancien compagnon du groupe Blink-182, Tom DeLonge, a également célébré l’achèvement de la chimio par Hoppus et le retrait de son port – un appareil utilisé pour prélever du sang et donner des traitements – en partageant une capture d’écran d’une conversation par SMS entre eux.

Hoppus a été franc au sujet de ses effets secondaires tout au long du processus et s’est souvent rendu sur Twitter pour sympathiser avec d’autres « porteurs de cancer » et se présente comme un « pouce cancéreux » après avoir perdu ses cheveux hérissés.

La chimiothérapie me donne le hoquet ? — 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) 14 juillet 2021

J’ai eu une chimio mercredi et je me sentais comme une poubelle chaude et je n’ai pas vraiment dormi depuis. Mais ce matin, cette minute maintenant, je me sens bien. Je vais le prendre. — 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) 16 juillet 2021

Parfois, lorsque les effets de la chimio sont puissants et que les stéroïdes sont accablants, et que mon cœur s’emballe, j’ai l’impression de pouvoir ENTENDRE les valves de mes veines s’ouvrir et se fermer à chaque battement de cœur. — ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) 8 août 2021

Amis patients atteints de cancer, avez-vous l’impression que même quelques jours/semaines après le traitement, vous pouvez toujours SENTIR la chimio, ou est-ce juste moi ? — ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) 2 septembre 2021

À la fin du mois dernier, le plaisantin éternel a partagé une photo Instagram montrant le haut de sa couronne et le lent processus de repousse de sa crinière.

«Regardez cette poubelle. C’est le sommet de ma tête en ce moment. C’est ce que Dieu voit quand Il méprise Son œuvre et désespère. Tête d’âne de cancer essayant de repousser des cheveux. Awww. Pauvre petite tête. Gardez la tête haute, combattant », a-t-il écrit. «Je me sens mal cette semaine, mais j’essaie de rester positif et de compter mes bénédictions. J’espère que tout le monde va bien, reste en bonne santé et est gentil les uns envers les autres. Si quelqu’un a besoin de moi, je serai sur le canapé dans un avenir prévisible.

