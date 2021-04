Pour être juste, bien que les deux soient des propriétés Marvel, comparer les budgets d’Iron Fist et de Shang-Chi n’est pas tout à fait juste. Ce dernier est un film majeur réalisé par Marvel Studios après tout. Pourtant, il est difficile de ne pas remarquer les grandes différences dans la qualité de la chorégraphie du combat et des décors. En conséquence, Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont fait une impression massive en peu de temps. Cela a été parfaitement résumé dans un autre tweet: