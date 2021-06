Quoi qu’il en soit, c’est le réalisateur de La Llorona qui fait cette distinction et cela signifie qu’il ne s’agit officiellement pas d’un film Conjuring. La programmation de l’univers comprend à la place The Conjuring de 2013, Annabelle de 2014, The Conjuring 2 de 2016, The Nun de 2018, Annabelle Comes Home de 2019 et The Conjuring: The Devil Made Me Do It de cet été.