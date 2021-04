Après la controverse de Chris Harrison, maintenant une autre émission de Bachelor Nation a des problèmes

L’appréhension de ces anciens membres est évidemment enracinée dans le fait de ne pas vouloir être associé à Bachelor Nation suite à la controverse de Chris Harrison. Ce n’est pas trop tiré par les cheveux non plus. Ce n’est pas la meilleure idée de revenir dans une franchise à la suite de divers faux pas et méfaits, à moins que vous ne soyez complètement sûr de ne pas vous embarrasser. À titre d’exemple, je doute que Rachael Kirkconnell soit invitée à revenir à Bachelor Nation, ou qu’elle envisage même de revenir, compte tenu du contrecoup de ses actions passées qui ont été révélées lors de la diffusion de The Bachelor Season 25.