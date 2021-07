Après la controverse de Kumbh, l’Uttarakhand abandonne Kanwar Yatra

L’Uttarakhand avait précédemment suspendu le Char Dham Yatra après que la Haute Cour a suspendu pendant quatre semaines la décision d’autoriser les résidents de trois districts à effectuer le pèlerinage. (Photo gracieuseté : Indian Express)

Le gouvernement de l’Uttarakhand a supprimé le Kanwar Yatra annuel dans l’État après avoir été sévèrement critiqué pour avoir accueilli plus de 36 lakhs pendant le Kumbh Mela juste avant que la deuxième vague de COVID-19 ne frappe le pays. Les autorités policières de l’État ont appelé leurs homologues des États voisins à demander aux fidèles de ne pas visiter Haridwar ce mois-ci pour collecter de l’eau du Gange pour le pèlerinage annuel. Le yatra a également été mis au rebut l’année dernière en raison de restrictions liées au COVID.

L’appel a été lancé lors d’une réunion du comité de coordination interétatique sur la yatra, présidé par le DGP Ashok Kumar. Des policiers de l’Uttar Pradesh, de l’Himachal Pradesh, de l’Haryana, du Rajasthan, du Pendjab et de Delhi étaient présents à la réunion. Le DGP Kumar a déclaré que la police de l’Uttarakhand réserverait les personnes trouvées entrant à Haridwar en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes et de la loi sur les maladies épidémiques, et les placerait en quarantaine. La police d’Uttarakhand a également suggéré que les fidèles se coordonnent avec la police au niveau de la station pour envoyer des camions-citernes et collecter de l’eau du Gange. Le département du développement urbain de l’État a déjà émis une ordonnance interdisant Kanwar Yatra cette année.

Selon un rapport d’Indian Express, près de 3,5 crores de fidèles, ou kanwariyas, ont visité Haridwar en 2019. En 2018, ce chiffre s’élevait à 2,8 crore. Les responsables ont déclaré que la plupart des kanwariyas venaient de l’ouest de l’Uttar Pradesh et de l’Haryana, suivis de ceux du Rajasthan et de Delhi.

Le gouvernement de l’État avait précédemment suspendu le Char Dham Yatra. Cela faisait suite à la décision de la Haute Cour d’Uttarakhand de suspendre pendant quatre semaines la décision d’autoriser les résidents de trois districts à effectuer le pèlerinage à partir du 1er juillet.

Selon les données du département de la santé de l’État, lorsque le Kumbh a officiellement commencé le 1er avril, Haridwar comptait 626 cas actifs. Le 30 avril, lorsque la mela s’est officiellement terminée, le nombre a grimpé à 11 075 dans le district. Il a signalé au moins 17 226 nouveaux cas et 90 décès entre le 1er et le 30 avril.

L’Uttarakhand a récemment été plongé dans des turbulences politiques, Trivendra Singh Rawat ayant été remplacé en tant que ministre en chef par Tirath Singh Rawat, qui a lui-même cédé la place à Pushkar Singh Dhami la semaine dernière.

