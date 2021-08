Après la débâcle en Afghanistan, Trump doit être destitué pour la troisième fois ⋆ 10z viral

in

Tenez compte de cet appel. Orange Man Bad, vous savez, le tyran raciste qui avait l’habitude de se détendre au 1600 Pennsylvania Avenue et de se moquer de ses hamburgers McDonald’s, doit être destitué pour le chaos qui s’ensuit en Afghanistan.

Il n’y a pas d’autre moyen. Il est inconcevable de penser que Trump ne puisse être tenu pour seul responsable des bâclements de la politique étrangère de chaque administration au cours des 20 dernières années. En fait, nous le savons parce que chaque problème majeur qui afflige l’Amérique est intrinsèquement de sa faute ; l’échec du retrait de l’Afghanistan, la politique d’ouverture des frontières, les blocages, les surdoses de drogue et la montée en puissance d’Olivia Rodrigo.

Le Donald peut penser qu’il est agréable et confortable à se prélasser à Bedminister, dans le New Jersey, sans réussir à battre les 100 au golf avec Chris Ruddy et le mec qui vend des oreillers, mais ne vous y trompez pas : la prise de contrôle des talibans est entièrement de sa faute.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, doit se montrer à la hauteur. Pelosi a peut-être échoué dans ses efforts pour destituer Trump la première fois, puis à nouveau après avoir quitté ses fonctions, mais cette fois, c’est différent. Exploitant le pouvoir du syndrome de dérangement de Trump, il est temps pour le président de prendre un autre rendez-vous capillaire et de se préparer à enfin destituer Trump pour le désastre qu’il a déclenché au Moyen-Orient.

L’actuel commandant en chef n’est qu’un vieil homme innocent qui veut profiter de sa glace au chocolat et aux pépites de chocolat. Et il l’a pleinement mérité. Bien que Biden n’ait pas respecté la date limite de retrait de Trump du 1er mai d’Afghanistan et ait cru aux mensonges des chefs militaires américains, le président a fait preuve d’un immense leadership en passant du temps à Camp David pendant la crise.

Camp David est l’endroit où les grands hommes sont construits.

Biden a peut-être déclaré qu’il n’avait “pas l’intention” d’exiger la destitution du gouverneur démocrate Andrew Cuomo avant sa démission, mais il marquerait des points auprès des électeurs de gauche en appelant à une enquête sur Trump. Ce serait un slam dunk pour The Corrupt News Network ., étant donné que ses cotes sont dans la boîte avec Orange Man Bad hors des projecteurs.

Contrairement à ce que vous pouvez penser, les honorables gens de MSNBC ont tout compris lorsqu’ils ont diffusé un segment intitulé “Le rôle de Trump en Afghanistan”. La réalité de la situation est que la guerre de 2 000 milliards de dollars en Afghanistan a été aggravée par le fait que Donald n’est pas allé en première ligne et a construit un hôtel Trump à Kaboul.

Comme Trump n’a pas donné son feu vert à une telle construction, les talibans ont eu l’occasion de soulever des poids de fabrication américaine dans l’ancien palais présidentiel de Kaboul. Et puisque Trump importe tous ses poids d’hôtel du gouvernement chinois, cela aurait épargné aux États-Unis l’embarras. Mais non, Donald a décidé d’économiser de l’argent, tout comme il l’a fait sur ses impôts, et de ne pas aider les Afghans à se faire atteler avec des haltères supérieurs.

Voici un contrat de 760 000 $ pour des équipements de gym en Afghanistan https://t.co/ZjXeHxEpUx un autre pour 169 298 $ https://t.co/qUGVtg2Ujw un autre pour 115 260 $ https://t.co/8XzyimXAKN 45 000 $ pour les tapis roulants afghans https :/ /t.co/zMGdOXdTGJ https://t.co/N8vVz9rT9N – Lee Fang (@lhfang) 17 août 2021

Oui, Biden a peut-être fait sauter tout l’accord avec les talibans en changeant la date de retrait, mais c’est la faute de Trump pour avoir négocié avec des terroristes en premier lieu. Essayer de ramener nos soldats à la maison avec un plan coordonné en place est une infraction passible de destitution.

Enfin, comme pour toutes les intentions de Trump, cette destitution devrait se résumer à son racisme. En effet, c’est le racisme de Trump contre les talibans qui a conduit à cette absurdité. Au moins, Biden respecte suffisamment ses ennemis pour les laisser instituer la charia.

Trump avait quatre ans pour résoudre la guerre de 20 ans. Mais il ne l’a pas fait. Il doit être traîné devant le Congrès pour être destitué.

Après tout, n’est-ce pas trois fois plus de charme ?