Après la déception à Madrid, il est temps de briller à Valderrama

11/10/2021 à 15h16 CEST

Jon Rahm quitte Madrid ce lundi avec l’arrière-goût amer de ne pas pouvoir offrir aux supporters madrilènes une troisième victoire consécutive à l’Open d’Espagne. « Je me sens frustré & rdquor ;, a reconnu le numéro un mondial.

Bien que cette déception personnelle puisse la transformer en une nouvelle motivation car le Basque jouera, à partir de jeudi, le deuxième tournoi consécutif en Espagne, l’Estrella Damm Andalucía Masters, qui accueille la célèbre route de Valderrama, site de la première Ryder Cup en dehors des îles britanniques.

Et est-ce que Rahm n’a pas encore remporté le triomphe sur la route andalouse, bien qu’en 2019, lors de sa dernière apparition, il était tout près de le faire., bien qu’il ait terminé deuxième derrière le Sud-Africain alors inconnu, Christiaan Bezuidenhout.

Inachevé

« J’ai une affaire à terminer à Valderrama & rdquor;, a déclaré le Barrika après sa confirmation dans le tournoi qui distribue pas moins de trois millions d’euros de prix. « En tant que joueur espagnol, c’est un domaine où nous voulons tous gagner un jour », dit-il.

Et est-ce que Valderrama n’est pas un parcours facile, avec des fairways étroits et ils ne profitent pas toujours au jeu de Jon, bien qu’il arrive déterminé à gagner qui lui résiste et devient le grand favori si son jeu répond au numéro un mondial.

« Jouer devant le public espagnol est toujours une grande expérience pour moi, et j’espère en voir beaucoup cette semaine à Valderrama & rdquor ;, confie le vainqueur de 13 tournois. entre le PGA Tour et l’European Tour, en plus du « Major », qu’il a réalisé lors du dernier US Open.

En 2019, Rahm a réalisé la « Race to Dubai » en devenant le premier Espagnol à le faire depuis Seve Ballesteros en 1991 en terminant numéro un sur le circuit européen. Si vous voulez le répéter en 2021, la victoire à Valderrama semble la clé. Et je suis sûr qu’il y va.