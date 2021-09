Après la défaite contre Brunson, Michael Bisping pense que Darren Till devrait revenir à 170 livres

Pendant longtemps, on a cru que Darren jusqu’à c’était “trop ​​gros” pour 170 livres. Maintenant, l’anglais est à l’autre extrémité du spectre en tant que poids moyen.

Dans sa sixième fois en tête d’affiche d’un événement pour le UFC, Till a subi sa quatrième défaite lors de ses cinq dernières apparitions dans la cage de l’organisation alors qu’il était largement dépassé par le numéro cinq du classement, Derek Brunson, dans l’étoile du UFC Las Vegas 36.

Avis

Avec Till dans la pire étape de sa carrière, michael bip, le visage du MMA en Angleterre, pense que le joueur de 28 ans a encore le temps de se remettre sur les rails, mais pour ce faire, il devrait envisager un retour dans la division où il s’en est le mieux sorti.

“C’est une autre perte dans son record qui retarde sa progression vers le titre de champion”, a également expliqué l’analyste à BT Sport (via MMA Junkie). Mais en termes d’esprit, ce que je peux dire, c’est qu’il est jeune. Tout au long de ma carrière, j’ai connu des hauts et des bas, et j’ai même dû faire certains ajustements. Je ne vous suggère pas de quitter la Team Kaobon, mais peut-être devriez-vous aller dans une équipe où le combat et le BJJ ont une plus grande influence. (…) Peut-être que je devrais retourner (dans la division des poids mi-moyens). Quand vous regardez Brunson, il ressemble à un plus gros combattant. Et je ne parle pas de hauteur, car en cela ils sont similaires. Mais quand vous regardez la taille, parce que la taille est le muscle, c’est là que réside la force, surtout lorsque vous combattez des gars comme Brunson. De toute évidence, la technique joue un rôle, mais la force aussi, et lorsque vous restez dans ces transitions de corps à corps, tout se résume à la puissance, et Derek l’a battu dans toutes ces situations.

Till a connu une bonne carrière en tant que poids welter à l’UFC, accumulant un record de 5-0-1 (revendiquant des victoires sur des combattants comme Donald Cerrone et Stephen Thompson) jusqu’au moment où il a croisé le champion de l’époque, Tyron Woodley, qui a arraché les invaincus avec une soumission au second tour lors de la stellaire de la UFC 228.

Au-delà des défaites, dont un vilain KO aux mains de Jorge Masvidal, Till a décidé de revenir à 185 livres en raison de la difficulté de réduire à la limite de la division des poids welters. Le combattant né à Liverpool a eu deux incidents sur la balance entre 2017 et 2018, arrivant en surpoids de cinq et trois livres pour ses combats avec Jessin Ayari et ‘Wonderboy’ Thompson, respectivement.

