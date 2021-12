Après la défaite de Liverpool face à Leicester, la porte est-elle désormais grande ouverte pour que Manchester City décroche un autre titre ?

Le dernier match de Liverpool en 2021 était définitivement un match à oublier pour leurs fans après la défaite 1-0 contre Leicester City.

Le renversement dommageable a confirmé l’écart entre les hommes de Jurgen Klopp et les leaders de la Premier League Manchester City à six points.

Le titre est-il terminé ou y a-t-il plus de rebondissements

C’était le premier match de championnat de Liverpool sans marquer en 29 sorties et avec les champions Manchester City et Chelsea tous les deux en action cette semaine, les choses pourraient empirer car les Reds pourraient terminer 2021 à neuf points et à la troisième place !

Beaucoup se demandent maintenant si la course au titre est déjà terminée, car l’équipe de Pep Guardiola semble assez imparable pour le moment.

D’une part, leur principale compétition, Chelsea et Liverpool ont eu leurs défis. Chelsea a du mal avec la forme et les joueurs blessés, et, avec le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, Liverpool perdra Naby Keita, Sadio Mane et Mo Salah.

Cela signifie qu’il y aura beaucoup de pression sur les épaules des autres joueurs des Reds, surtout en ce qui concerne les buts.

Cependant, il est encore très tôt, et si la Premier League nous a appris quelque chose au fil des ans, c’est de s’attendre à l’inattendu avec des rebondissements sûrement encore attendus dans la seconde moitié de cette saison.

Jetez un œil à nos réflexions dans la vidéo ci-dessous…

EDGE : La course au titre de Premier League est-elle terminée ?