Après la défaite du Bayern Munich, Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen sous le feu du FC Barcelone

Les choses ne vont certainement pas être faciles au FC Barcelone après que le club a été renvoyé de la Ligue des champions par le Bayern Munich.

En particulier, les médias espagnols ont mis à la fois Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen dans leur ligne de mire par Sport Bild :

Le média espagnol « Sport » a rapidement choisi un bouc émissaire : « Ter Stegen est devenu un gardien de but peu sûr et peu fiable », indique le rapport de suivi, qui attaque également le milieu de terrain Frenkie de Jong (24 ans) : « Un milieu de terrain non pertinent ! Et plus loin « Ils devraient être des piliers du futur, mais quand le dur présent est arrivé, ils se sont effondrés. »