Après avoir été éliminé de la Ligue des champions grâce au Bayern Munich, le FC Barcelone pourrait chercher à envoyer trois joueurs importants dans la fenêtre de transfert hivernale. Tous les joueurs impliqués ayant encore de longs contrats, cette nouvelle doit être prise avec des pincettes. Cependant, c’est peut-être le cas de la viabilité financière, car une sortie de la phase de groupes de l’UCL signifie une perte de revenus massive pour un club déjà très endetté. Une opportunité s’ouvre pour le Bayern Munich s’il décide de recruter des talents solides dans les domaines qui en ont besoin.

Tous les trois sont des joueurs très talentueux et un changement d’atmosphère pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour briser l’élan négatif qu’ils ont pris ces derniers temps. Cela allégerait également la pression sur les coffres du Barça compte tenu des pertes financières dues à une sortie de l’UCL en phase de groupes et des fonds collectés grâce à leurs ventes.

Le milieu de terrain central et l’arrière droit ont été deux domaines où le Bayern a eu du mal à augmenter la profondeur malgré plusieurs tentatives pour le faire. Sergino Dest était sous le radar du Bayern avant d’être braconné par Barcelone. Son remplaçant Bouna Sarr n’a pas été à la hauteur des attentes à Munich. Benjamin Pavard, quant à lui, a eu chaud et froid et pourrait profiter de la concurrence à l’arrière droit. Le Bayern a également développé une dépendance malsaine du fait que Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont en bonne santé et disponibles tout le temps. Si l’on en croit cette nouvelle, le Bayern a une excellente opportunité de remplir les rôles CM et RB. Cependant, il n’y a pas assez de place pour Ter Stegen, compte tenu de la façon dont Neuer le dirige toujours dans les buts du club et du pays.

Cela dit, un double obstacle financier important s’oppose au Bayern s’il souhaite capitaliser sur cette situation. Premièrement, les salaires du Barca gâtent leurs joueurs et les intégrer dans la structure salariale du Bayern pourrait être un défi décisif. Deuxièmement, le Barca voulant tirer beaucoup d’argent de ses joueurs, les clubs de Premier League feront preuve de leurs muscles financiers pour tenter les joueurs et le Barca. Par conséquent, il est très probable que le Bayern ne figurera pas parmi les principales destinations potentielles. Brazzo et son PowerPoint seront le meilleur pari du Bayern pour entamer des négociations de transfert comme celles-ci.