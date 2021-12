Annonces

Après la devise intégrée à l’application, l’application de rencontres Tinder est prête à rejoindre le métaverse avec « Tinderverse »

AnTy3 décembre 2021

L’application de rencontres populaire Tinder teste une devise intégrée à l’application pour que les utilisateurs paient pour des services premium et la reçoivent en récompense de leur bon comportement sur l’application, a déclaré Renate Nyborg, PDG de Match Group, propriétaire de Tinder, dans une interview. à la prochaine conférence de ..

Tinder offrira ces récompenses pour un certain nombre de choses, telles que l’ajout de plus d’informations sur le profil bio et l’aide aux gens à trouver plus de connexions, a-t-elle expliqué.

Elle a ensuite parlé des plans de l’entreprise pour sortir ensemble dans le métaverse, en déclarant: « Du point de vue de Tinder, nous avons parlé d’un Tinderverse en interne, qui vise davantage à brouiller les frontières entre hors ligne et en ligne. »

Nyborg a cité la nouvelle fonctionnalité Explore de la société et des événements interactifs tels que «Swipe Nights», qu’elle a qualifié de l’un des meilleurs exemples du métaverse.

Ce jeu de style aventure permet aux utilisateurs de choisir leurs propres aventures et de les faire correspondre avec d’autres en fonction de leurs choix.

Une autre application de rencontres populaire, Bumble, a également déclaré lors de son appel aux résultats de novembre qu’elle se préparait à « tout ce qui émerge dans le métavers ».

Nyborg a déclaré que Tinder s’efforçait toujours d’aider les gens à se rencontrer dans la vie réelle, car la pandémie de COVID-19 montrait que même si les gens ne pouvaient se connecter que via Internet, cela démontrait l’importance des connexions réelles.

« La mission est de maintenir la magie de la connexion humaine vivante », a-t-elle déclaré.

