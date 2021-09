Toutes les luttes d’élite

David, Evan et Kaz donnent leurs réactions instantanées à AEW ‘All Out’

David Shoemaker, Evan Mack et Kazeem Famuyide donnent leurs réactions instantanées à All Out sur Spotify Greenroom. Plus tard, avec l’aide de Jonathan Kermah, assistant de production de Babyface, ils répondent à quelques questions du chat (15h00).

Hôtes : David Shoemaker, Evan Mack et Kazeem Famuyide

Assistant de production : Jonathan Kermah

