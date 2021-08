Après la frustration aux JO de Rio, Marthin Hamlet veut le titre des mi-lourds du PFL

in

Marthin Hamlet apparaît avant son deuxième combat pour le PFL – Photo : Publicité / PFL

Le Norvégien Marthin Hamlet veut que le titre des poids mi-lourds du PFL surmonte la déception de ne pas se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio 2016, tout en participant toujours à un match de lutte, ce dont il se souvient encore avec une grande tristesse : «C’était déchirant (ne pas aller aux Jeux olympiques). C’était le sentiment le plus brutal que j’aie jamais ressenti dans ma vie. Quand j’y pense, ça fait encore mal. Je travaille très dur maintenant pour ne plus jamais me sentir comme ça. C’est très important pour moi de réussir en MMA«.

Mais pour réaliser son rêve et atteindre la finale du titre le 27 octobre, il doit d’abord battre ce soir le Brésilien Cezar Mutante, un vétéran champion du TUF Brésil et classé parmi les 15 meilleurs combattants de sa catégorie. «Cezar est sans aucun doute le combat le plus dur de ma carrière. Je le respecte beaucoup »dit le Norvégien.

Avis

Cezar Mutante (à gauche) et Marthin Hamlet (à droite) face à face avant le combat de ce vendredi – Photo : Playback / YouTube

« Il pratique ce sport depuis longtemps. Il était dans l’UFC, maintenant dans le PFL. C’est certainement mon combat le plus dur, mais il apporte aussi de l’énergie supplémentaire. Surtout après mon dernier combat, je veux montrer à tout le monde que je suis réel »Hamlet argumenta.

S’il bat le Brésilien, Marthin se qualifiera pour la grande finale du tournoi PFL, où la ceinture et le prix de 1 million de dollars seront à gagner.

