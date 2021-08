Après la fuite de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland annonce la sortie officielle

Le message cryptique de Tom Holland nous vient du compte Instagram personnel de l’acteur. Malgré la sécurité notoirement stricte du MCU, Spider-Man: No Way Home a fait l’objet de fuites possibles, de rumeurs et de nombreuses spéculations. Et à travers tout cela, Holland a gardé ces secrets, tout en aidant à stimuler l’anticipation de sa sortie. Nous devrons simplement attendre et voir quand la bande-annonce sera officiellement mise en ligne.

