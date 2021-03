Après la grande saison 2 de Snowpiercer Cliffhanger, Steven Ogg partage une mise à jour sur la production de la saison 3

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour la finale de la saison 2 de Snowpiercer «Into The White». Lisez à vos risques et périls!

M. Wilford contrôlait fermement les deux trains avant la grande finale de la saison 2 de TNT de deux heures pour Snowpiercer, mais à la fin de l’épisode, André Layton et des amis ont trouvé un moyen de reprendre le contrôle et peut-être de regagner la confiance des gens du train dans leur cause et Mélanie Cavill. Heureusement, Snowpiercer a déjà reçu une commande pour la saison 3 et l’acteur Steven Ogg s’est ouvert sur la production après le cliffhanger final de la saison 2.