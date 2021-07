Après la grossesse, la star de Vanderpump, Scheana Shay, ne laisse pas les body Shamers l’abattre

in

Scheana Shay a donné naissance à sa fille, Summer Moon, en juin. En conséquence, la star de Vanderpump Rules l’a récemment déclaré “Hot Mom Summer” dans une photo Instagram avec son petit ami, Brock Davies. Beaucoup de commentaires semblent provenir de fans vraiment heureux qu’elle montre son nouveau corps si peu de temps après la grossesse. D’autres n’étaient décidément pas et l’ont exhortée à “arrêter de cacher” son ventre et à “s’en approprier”. Shay a applaudi les allusions à la honte corporelle dans les commentaires, en disant (via Bravo):