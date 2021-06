Après la lumière, il est temps d’augmenter la facture mobile : c’est ce qui nous attend dans les semaines à venir | Industrie

Juin est un mauvais mois pour les consommateurs, aux hausses de prix que l’on connaît, s’ajouteront celles de la facture mobile.

Le mois de juin a commencé avec la nouvelle facture d’électricité qui divise la journée en différents tarifs d’une manière qui nuit à la grande majorité des consommateurs. Pour cela, vous devez ajouter que de nombreuses banques vont augmenter les commissions et qu’en plus de cela, certains tarifs de téléphonie mobile deviendront également plus chers sous peu.

Movistar, Vodafone, Orange, Euskaltel, R, Telecable… Dites-nous quelle entreprise vous avez et nous vous dirons de combien votre facture va augmenter, pourrait-on presque dire. Selon les informations dont dispose l’OCU, malheureusement les prix de la plupart des entreprises vont augmenter et il sera temps de se plaindre, de changer le tarif, la compagnie ou d’assumer le prix, quoi que chacun soit prêt à faire.

Si récemment nous pouvions voir que Movistar a augmenté tous les prix de Movistar Fusion à 3 euros par mois, un mouvement similaire est désormais attendu dans le reste des entreprises, à commencer par Vodafone dès le 15 juillet.

Vodafone augmentera le prix à tous les clients qui ont un tarif fibre et mobile de 3 euros par mois. De plus, il faudra également rajouter 1,5 euros pour chaque ligne supplémentaire. L’OCU est clair sur ce qu’ils recevront en retour : “Que reçoivent les clients de Vodafone en échange de cette augmentation ? Alors rien: Ils ont des packages très complets, avec des fonctionnalités qui dépassent les besoins réels des utilisateurs, et désormais les clients n’obtiendront aucun avantage en échange de l’augmentation de prix de leur tarif “.

Dans le cas de Orange va connaître une augmentation de 2,05 euros des tarifs qui ont contracté un débit de 600 Mbps ou plus. La vitesse sera augmentée à 1 Gbps et ils paieront plus. Ceux qui ont contracté 300 Mbps ne subiront pas ce changement.

Euskaltel, R et Telecable miseront également sur la hausse des prix dans les prochains mois, bien que les détails des nouveaux tarifs ne soient pas encore connus et en échange de ce qu’ils seront, ainsi que si les clients pourront refuser ces modifications de quelque manière que ce soit.

Comme on peut le voir, le résumé est que Des temps pires arrivent pour les clients et l’industrie en général connaît une augmentation des prix. Chacun des utilisateurs doit évaluer ce qu’il obtient en échange de son service et si le moment est venu de chercher des alternatives.