Il ne reste que deux semaines dans la fenêtre de transfert, et dans l’état actuel des choses, Arsenal et Edu ont beaucoup à faire.

Les nouvelles recrues seront en tête de l’agenda de la plupart des fans, mais il semble qu’il y ait une question plus urgente.

En effet, la récente mise à jour de Fabrizio Romano depuis le vestiaire des Gunners montre que les sorties sont tout aussi importantes que les entrées cet été.

Romano dit qu’il y a une atmosphère un peu négative dans les vestiaires, du fait qu’il y a trop de joueurs dans les mêmes positions.

Romano note qu’en raison du fait que l’équipe est plutôt gonflée, certains joueurs se sentent un peu vexés, et bien que ce ne soit pas trop un problème pour le moment, le journaliste affirme que cela pourrait devenir un problème.

C’est une chose d’avoir une équipe sous-performante – et croyez-nous, Arsenal a ce problème, mais c’est une tout autre affaire si le vestiaire devient toxique.

Si les gens arrivent jour après jour mécontents, alors les résultats sur le terrain seront inévitablement affectés, et aucun nombre de signatures ne pourra changer cela.

Il suffit de regarder comment une équipe comme Chelsea s’est effondrée en 2015/16 au milieu d’une faille dans les vestiaires, et ils étaient les champions en titre.

Si Arsenal devait traverser une mutinerie similaire dans les coulisses une saison après avoir terminé huitième, qui sait jusqu’où ils peuvent descendre ?

Heureusement, il est temps de changer les choses. La fenêtre de transfert est ouverte et la graisse peut être coupée de cette équipe.

Il est temps pour Willian, Sead Kolasinac, Lucas Torreira et Hector Bellerin, qui ne sont apparemment pas dans les plans de Mikel Arteta, de passer à autre chose, et bien que de nouvelles recrues seraient bien, sauver l’atmosphère du vestiaire est plus urgent question, surtout après que Romano a dit qu’il y avait un problème qui bouillonnait sous la surface.

L’achat de joueurs est souvent considéré comme la chose la plus importante dans une fenêtre de transfert, mais pour le moment, Edu et Arsenal doivent se concentrer sur la progression des joueurs.

