Après la nouvelle réunion du prince, l’actrice originale de tante Viv a décroché un nouveau rôle

En 1993, alors que la troisième saison de The Fresh Prince of Bel-Air touche à sa fin, Janet Hubert se voit proposer une prolongation de contrat insatisfaisante. Cela, associé à la tension croissante entre elle et sa co-vedette Will Smith, l’a amenée à quitter la série après cette saison. Cependant, à l’époque, il a été rapporté à tort qu’elle avait été renvoyée de l’émission, des rumeurs prétendant qu’elle avait été difficile à travailler. Comme elle l’a expliqué lors des retrouvailles, ce label resterait malheureusement chez Hubert et elle aurait du mal à trouver un travail cohérent au fil des années.