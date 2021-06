Après la pandémie de Covid-19, les concerts, festivals, sports et autres grands événements sont de retour

Lorsque les villes et les États du pays ont commencé à émettre des commandes de séjour à domicile en mars de l’année dernière, Live For Live Music s’est tourné vers le suivi des annulations plutôt que la promotion des spectacles. Mais à mesure que les taux de vaccination augmentent et que les gouvernements assouplissent leurs réglementations en matière de pandémie, le site de la société de marketing et de production musicale revient à la normale.

« Pour la première fois depuis plus longtemps que nous nous en souvenons, la mise à jour d’aujourd’hui ne comporte pas une seule annulation ou report », lit-on dans un récent article de blog Live For Live Music.

La récupération de l’écosystème événementiel se produit plus rapidement que prévu. Les professionnels de l’événementiel voient le nombre d’événements et de participation aux événements atteindre et potentiellement dépasser les niveaux pré-pandémiques en 2019. Mais cette reprise dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment l’efficacité du programme de vaccination, la nature des événements eux-mêmes et leur emplacement. sont situés.

Les dirigeants de l’industrie événementielle ont souligné à maintes reprises la demande refoulée pour illustrer leur certitude que les événements réussiraient dans un monde post-pandémique. Après un an et demi passé à la maison, de nombreuses personnes sont plus que prêtes à assister à des festivals, concerts, événements sportifs et autres passe-temps de grand groupe qui leur manquaient. Jusqu’à présent, il semble qu’ils fassent de leur mieux pour rattraper le temps perdu.

Ce que les données sur l’actualité suggèrent

Juin est en passe d’être le premier mois depuis avant le début de la pandémie que les événements aux États-Unis rapporteront plus d’un milliard de dollars, selon les nouvelles données de la société de prévision de la demande PredictHQ. L’impact économique total – une estimation des dépenses de voyage, de nourriture et d’hébergement pour les 2 500 plus grands événements ce mois-ci, y compris les sports, les concerts, les conférences et les expositions – devrait être de 1,6 milliard de dollars, ce qui est plus qu’il ne l’a été depuis plus de une année.

Chris Phillips de Zowie Bowie se produit lors d’un “Downtown Rocks Again!” événement à Las Vegas, Nevada le 1er juin. Ethan Miller/.

Les gens assistent à un concert en direct pendant le Juke Joint Festival à Clarksdale, Mississippi, le 17 avril.Rory Doyle/Bloomberg via .

Ces types d’événements étaient pratiquement absents au cours de la dernière année, car les mesures sanitaires interdisaient de nombreuses activités de groupe. Les chiffres de juin représentent une amélioration substantielle et augmenteront probablement à mesure que les villes et les États continueront de réduire leurs restrictions concernant la capacité et le masquage, et que davantage d’événements seront ajoutés aux calendriers.

“Il y a du capital disponible, il y a cette demande refoulée, et il y a ces événements qui sont générés pour les gens”, a déclaré Campbell Brown, PDG et cofondateur de PredictHQ, à Recode, décrivant ce qu’il a appelé la “tempête parfaite de la demande”.

Les meilleurs vendeurs de billets du pays accueillent également favorablement le changement.

“La demande revient d’une manière qui dépasse nos attentes il y a à peine 60 jours”, a déclaré à Recode Akshay Khanna, directeur général de l’échange de billets StubHub. “Cela est motivé par la confiance dans le programme de vaccination et le grand nombre de vaccinations depuis février.”

StubHub s’attend à ce que le nombre d’événements et de ventes de billets au cours du second semestre de l’année corresponde et dépasse potentiellement 2019, étant donné cette ruée vers la demande et l’augmentation du nombre d’événements annoncés.

“Comprend la demande refoulée et la nature humaine, je serais surpris si ce n’était pas le cas, en supposant que le déploiement du vaccin se poursuive et que le nombre de cas continue de diminuer”, a déclaré Khanna.

Live Nation, la société événementielle propriétaire de Ticketmaster, a récemment annoncé que les principales dates de tournée réservées pour l’année prochaine étaient en hausse à deux chiffres par rapport à 2019, qui avait été une année record pour la société. Mais jusqu’à présent cette année, les événements n’ont pas encore atteint leurs niveaux d’avant la pandémie, que ce soit en nombre d’événements ou en fréquentation globale, selon PredictHQ.

Fin mai, la fréquentation des festivals prévus pour le second semestre devrait atteindre 87% de ses niveaux de 2019, selon PredictHQ. Pendant ce temps, les concerts et les conférences ne représentent que 53% de leur participation en 2019 pour les événements répertoriés en mai de chaque année. Les événements sportifs étaient légèrement plus élevés à 58 pour cent et en hausse.

Au fur et à mesure que de plus en plus d’événements sont ajoutés grâce au succès des événements actuels, le nombre global de participants continuera d’augmenter, a déclaré PredictHQ. La société s’attend à ce que les niveaux de fréquentation cette année dépassent 2019.

À quoi ressemblera exactement cette reprise dépend de divers facteurs.

Qu’est-ce qui revient et pourquoi

Les événements les plus prometteurs à ce jour sont, bien entendu, ceux qui se déroulent en extérieur. Les événements en plein air, comme les festivals de musique, présentent moins de risques d’infection au Covid-19 et se rétablissent ainsi plus rapidement.

Un certain nombre de festivals de musique populaires de plusieurs jours qui attirent des dizaines de milliers de personnes sont de retour sur le calendrier cette année. Bonnaroo, Austin City Limits, Electric Daisy, Astro World et Rolling Loud ont tous été vendus en un temps record, selon Ticketmaster. Garth Brooks vient d’avoir le spectacle de stade le plus vendu de tous les temps, avec 50 000 places pour le stade extérieur Rice-Eccles de l’Utah, toutes vendues en moins de 30 minutes.

“La forte demande prouve que les fans sont impatients de revenir aux expériences qu’ils aiment – ​​c’est comme si chaque semaine nous avions un autre événement battant un record”, a écrit le président de Ticketmaster, Mark Yovich, dans un e-mail à Recode. “Pour certains de ces records de ventes, nous avons des millions de fans qui font la queue pour quelques centaines de milliers de billets.”

Et ces événements records ne sont pas exclusifs aux sites extérieurs. En mai, le combat pour le titre mondial entre Saul “Canelo” Alvarez et Billy Joe Saunders a établi un record de participation à un événement de boxe en salle aux États-Unis, avec plus de 70 000 fans au stade AT&T au Texas. C’était l’un des nombreux événements dépassant les niveaux de fréquentation avant la pandémie à deux chiffres et parfois plus, selon StubHub.

La chanteuse Angela Aguilar se produit avant le combat Canelo-Sanders au stade AT&T à Arlington, Texas, le 8 mai. Omar Vega/.

“Les concerts vont probablement voir la demande la plus élevée parce que les gens ont pu regarder des sports – même si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez allumer la télévision et regarder”, a expliqué Khanna de StubHub.

“Je n’ai pas pu regarder un concert, et il n’y a pas vraiment d’alternative – je peux écouter Spotify, mais ce n’est pas la même chose que de voir Billie Eilish en personne”, a-t-il déclaré, ajoutant que les spectacles comiques et le théâtre aussi n’ont pas une excellente alternative aux événements en personne.

En effet, Eilish, ainsi que le rappeur Bad Bunny, ont enregistré certaines des ventes les plus élevées sur StubHub au cours des deux derniers mois.

Et l’inauguration de nouveaux stades pour des équipes comme les Las Vegas Raiders et les LA Chargers stimule également la demande d’assister à des matchs là-bas.

Les participants passent devant un panneau de sécurité de santé publique Covid-19 au Juke Joint Festival à Clarksdale, Mississippi, le 17 avril.Rory Doyle/Bloomberg via .

La fréquentation des festivals et des expositions du Nevada et du Texas est déjà supérieure à ses niveaux de 2019, selon le PredictHQ. Rory Doyle/Bloomberg via .

Les petits événements locaux reviennent également en personne. Pendant la pandémie, le site Web de gestion d’événements et de billetterie Eventbrite a connu une augmentation du nombre d’événements virtuels, dont beaucoup étaient axés sur la santé et le bien-être, les soins personnels et le développement de carrière, selon la directrice du marketing de l’entreprise, Tamara Mendelsohn. Désormais, les recherches courantes incluent les food trucks, les salons automobiles, la musique live et la comédie.

“Nous voyons dans les données ce renouveau d’un désir de sortir à nouveau et de célébrer et de faire les choses amusantes entre guillemets que vous n’aviez pas pu faire en personne l’année dernière”, a déclaré Mendelsohn.

Le succès des différents événements est également lié aux politiques des différents États. La fréquentation des festivals et des expositions du Nevada et du Texas est déjà supérieure à ses niveaux de 2019, selon PredictHQ. Au Texas, ces chiffres sont plus du double de ce qu’ils étaient, car ils absorbent la demande refoulée et accueillent des événements d’autres États. Pendant ce temps, les données de PredictHQ montrent que la Californie, qui a des politiques plus strictes et fait partie des 10 derniers États en ce qui concerne le retour de la fréquentation des événements, est à environ la moitié de son taux de fréquentation de 2019.

“Vous voyez quelque part comme le Nevada et le Texas, qui ont levé leurs mandats il y a un mois et demi, cela a accéléré beaucoup de taux de changement de réservation d’événements”, a déclaré Brown. “Et donc ce que nous nous attendons à voir, c’est que lorsque la Californie sortira de son mandat le 15 juin, vous verrez une accélération des événements réservés vers la fin de l’année.”

Pour certaines personnes, les précautions que nécessitent les événements feront la différence.

De nombreux sites à l’échelle nationale exigent un passeport vaccinal ou une preuve d’un test Covid-19 négatif pour y assister. Le portefeuille Excelsior Pass de New York a récemment été l’application de santé et de remise en forme la plus téléchargée aux États-Unis, selon la société de mesure d’applications App Annie. D’autres précautions telles que la distanciation sociale, le port de masques et les événements à capacité limitée deviendront probablement moins courantes à mesure que les gouvernements locaux et étatiques retireront leurs mandats.

Il est même possible que les événements ressemblent bientôt beaucoup à ce qu’ils étaient.

“Je pense que cela va redevenir à peu près très similaire à ce qu’il était avant la pandémie, mais avec de meilleures mesures de sécurité”, a déclaré Brown de PredictHQ. “Mais si les gens veulent porter un masque à un match, je ne pense pas non plus qu’ils seront ostracisés à cause de cela.”