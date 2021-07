Après la pandémie, il y aura plus de solutions de guérison basées sur la nature pour des besoins spécifiques : Clelia Cecilia Angelon, Surya Brasil

La pandémie de Covid-19 a amené les gens à considérer les modes traditionnels de bien-être et de soins de santé d’une manière différente. En Inde, les produits ayurvédiques sont devenus à la mode ces deux dernières années. De nombreuses entreprises ayurvédiques ont amélioré leurs produits pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Clelia Cecilia Angelon, fondatrice et PDG, Surya Brasil parlé de la croissance de l’Ayurveda, du regain d’intérêt pour les produits de bien-être et plus encore. Extraits :

Comment le covid-19 a-t-il affecté les perspectives des consommateurs du monde entier concernant les produits de bien-être liés à l’Ayurveda ?

S’il y a un bon résultat de la pandémie de Covid-19, c’est la sensibilisation à être soucieux de sa santé et à mener une vie saine. Ils ne veulent plus faire de compromis en utilisant des produits chargés de produits chimiques nocifs et de toxines qui pourraient laisser des séquelles nocives. En conséquence, les consommateurs ont commencé à rechercher des produits plus naturels, durables et faciles à appliquer à la maison.

La prise de conscience accrue a conduit de plus en plus de personnes à recourir aux produits ayurvédiques, naturels et végétaliens. Une manifestation de cela est notre croissance exponentielle au cours du passé récent dans différentes régions géographiques, y compris au Brésil. Une multitude d’autres pays tels que la Colombie, l’Afrique du Sud, le Kongo, le Kenya et le Costa Rica, entre autres, ont commencé à travailler avec nous, maintenant avec succès l’importation et la vente de nos produits. Partout dans le monde, les gens sont maintenant plus conscients des avantages de l’utilisation de produits de soins capillaires axés sur la nature. Par exemple, notre coloration capillaire Surya Brasil Henna Cream est largement considérée comme la plus naturelle, comprenant des ingrédients d’Inde et du Brésil, et cela est évident dans ses performances sur le marché. En ce qui concerne les produits ayurvédiques, notre objectif est de développer notre activité au même rythme que nous sensibilisons les consommateurs.

Veuillez décrire le voyage de Surya Brasil ?Surya Brasil a été créée en 1995 en collaboration avec un de mes amis Kanwal J. Singh, que je connais depuis plus de 40 ans. Il m’a aidé à choisir le nom de Surya – le dieu de la lumière. De plus, il m’a fait découvrir la philosophie et la culture indiennes à travers des épopées telles que Mahabharat, Ramayana, Guru Nanak et des chefs spirituels tels qu’Osho, Aurobindo Ghosh, J Krishnamurti, Swami Ramdev, et bien plus encore sur le pays des divinités et des croyances. Cette connaissance que j’ai acquise a accru mon amour et mon admiration pour la culture indienne et explique mon déjà-vu que j’ai vécu en 1974 où j’ai ressenti de l’empathie et le sentiment d’être en Inde auparavant. Ce fut une expérience merveilleuse, et je ne l’oublierai jamais.

La création de Surya Brasil a réalisé mon rêve que j’avais depuis l’âge de 8 ans. Ce rêve était d’avoir une entreprise ethnique qui respecte et profite au consommateur, à tous les êtres vivants et sert la société à travers des œuvres sociales dans chaque pays où nous sommes présents. Mon rêve était d’avoir une entreprise où la créativité, la collaboration, la diffusion de l’amour et la sensibilisation étaient les véritables objectifs. Profiter de Surya Brasil est un sous-produit positif.

Clelia Cecilia Angelon, fondatrice et PDG, Surya Brasil

Quels produits envisagez-vous de lancer en Inde et sur quelle base la sélection a-t-elle été faite ?



Nous prévoyons de lancer nos produits de soins capillaires en Inde dès le début. Le principal facteur à l’origine de cette décision est la vertu holistique de notre gamme de soins capillaires, qui comprend une crème au henné haute performance, une coloration capillaire et un revitalisant réparateur fixateur de couleur, entre autres gammes de produits holistiques.

Nos produits, qui sont une combinaison de l’Ayurveda, de la technologie et des riches ressources naturelles du Brésil, sont également propices aux conditions climatiques et au mode de vie des hommes et des femmes indiens.

Quels sont les problèmes que vous avez trouvés et que vous avez essayé de résoudre via votre marque ?Le problème le plus pertinent que nous ayons découvert au début était que beaucoup de gens ne se rendaient pas compte que l’utilisation de produits chargés de produits chimiques pouvait donner des résultats immédiats, mais qu’elle était nocive à long terme. Après avoir réalisé l’écart, nous nous sommes donné pour mission de faire prendre conscience aux consommateurs qu’il est possible d’avoir des cosmétiques naturels, végétaliens et durables, offrant les performances souhaitées sans produits chimiques agressifs.

Nous sommes une entreprise consciente et éthique qui propose depuis plus de 25 ans les produits de soins personnels les plus naturels, multiethniques, multigenres et multifonctionnels à travers le monde.

Dans combien de pays êtes-vous actuellement présent ?

Avec une présence sur tous les continents, Surya Brasil s’adresse actuellement à des personnes dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, le Japon, l’Europe et l’Amérique du Sud. Aux États-Unis, nos produits sont actuellement vendus chez Whole Foods, Sprouts, Vitamin Shoppe, Amazon et de nombreux autres détaillants de commerce électronique. Nous avons commencé nos opérations en 1995 et actuellement en 2021, nous restons fermes en tant qu’entreprise mondiale présente aux États-Unis depuis 24 ans, au Japon depuis 18 ans, au Royaume-Uni depuis 20 ans et se dirigeant maintenant vers l’Inde.

Quels types de produits ayurvédiques ont connu une augmentation de la demande depuis le début de la pandémie ?

Les utilisateurs se sont concentrés sur la guérison et l’amélioration ou l’amélioration de leur système immunitaire grâce à des produits qui ne contiennent pas de produits chimiques agressifs, qui sont souvent à l’origine de nombreuses maladies, comme vous le savez peut-être. L’Ayurveda étant la plus ancienne science de guérison, est actuellement la meilleure alternative possible, surtout en ce qui concerne les solutions de soins personnels. Bien qu’il n’ait aucun effet secondaire, les herbes anciennes et les composants naturels rendent chaque produit extrêmement bénéfique pour un bien-être personnel complet.

Pensez-vous que la hausse de la demande continuera de se maintenir après la pandémie? Quel genre d’innovations faites-vous pour maintenir la demande?

La pandémie a entraîné des changements déterminants dans notre vie de tous les jours, et de nombreux changements apportés sont définitivement permanents dans une large mesure. Cela vaut également pour les produits naturels et ayurvédiques. La demande pour de tels produits continuera d’être élevée, cependant, les consommateurs seraient beaucoup plus sélectifs et informés que ce que nous avons vu jusqu’à présent. En ce qui concerne les innovations, nous pourrions voir davantage de solutions de guérison basées sur la nature pour les besoins spécifiques de différents individus.