Après la percée au-dessus de 44 000 $, BTC est-il prêt à aller plus haut ? ⋆ Crypto nouveaux médias

La BTC a réalisé une solide clôture quotidienne au-dessus de la fourchette de négociation longue de 3 mois, confirmant la première étape majeure d’une cassure plus élevée. La plus grande crypto-monnaie a clôturé à 42,8 000 $, dépassant le sommet de la fourchette de négociation à 41,3 000 $ et le plus haut à court terme à 42,6 000 $.

Graphique par TradingView

Mise en garde à court terme pour le prix de Bitcoin

Jusqu’à présent aujourd’hui, BTC a continué à augmenter, même avec les heures de négociation du week-end, atteignant un sommet intrajournalier de 44 000 $ avant de se calmer.

Vendredi, le troisième plus grand portefeuille de baleines que nous avons suivi a transféré 3000 BTC dans Coinbase, signalant une prudence à court terme.

Données par Bitinfocharts

Si l’entité baleine transfère le BTC à Coinbase et que des métriques et indicateurs techniques spécifiques à la chaîne sont tous des signaux de vente clignotants, la probabilité d’un sommet local augmentera.

Signaux à surveiller

Pour réitérer, voici les signaux de vente en chaîne que nous avons trouvés qui correspondaient aux 4 précédents transferts BTC d’entités baleines.

Réserves de change à la hausse Flux de change net à la hausse Taux de financement à la hausse Graphique par CryptoQuantChart par CryptoQuant

Au cours des derniers jours, les trois mesures ont affiché une tendance à la hausse, signalant une prudence à court terme. Voici les signaux de vente techniques qui ont clignoté lors des précédents transferts BTC d’entité baleine

Indice de force relative stochastique culminant Clignotement séquentiel de 4 heures 9e bougie ou plus Indice de force relative de 4 heures surachat Négociation de 4 heures à la bande de Bollinger supérieure Négociation quotidienne à la bande de Bollinger supérieure

Signaux techniques de vente BTC qui ont clignoté

Pic de l’indice de force relative stochastique, indice de force relative de 4 heures suracheté, négociation de 4 heures au sommet de la bande supérieure de Bollinger,

Les signaux de vente BTC techniques ne clignotent pas

La 9e bougie clignotante séquentielle de 4 heures ou plus et le graphique quotidien se négocient sur la bande supérieure de Bollinger.

À l’heure actuelle, 3 des 5 signaux techniques de vente ont clignoté, ce qui indique en fait plus de place pour une hausse potentielle à court terme sur le graphique journalier. Compte tenu des 4 sommets locaux précédents que l’entité baleine a parfaitement synchronisés et que tous les signaux de vente en chaîne et techniques clignotent, le risque n’est pas aussi élevé qu’il n’y paraît pour le moment. Bien sûr, l’entité baleine qui envoie 3000 BTC à Coinbase n’est pas la meilleure nouvelle à entendre, mais cela ne signifie pas que BTC va planter.

Le moment de ce transfert est discutable car BTC vient tout juste d’effectuer la première clôture quotidienne au-dessus du haut de la fourchette de négociation – un signal technique très haussier.

Une raison possible pour laquelle l’entité baleinière cherche à vendre pourrait être d’atteindre le seuil de rentabilité ou de réaliser un petit profit sur le BTC acquis fin mai, alors que le BTC se situait entre 41,7 000 et 44,7 000. La baleine a acquis 4148 BTC entre 41,7k et 44,7k et a transféré 3000 BTC alors que le BTC a dépassé 42k. La vente précédente était également similaire en ce qui concerne le montant de BTC vendu dans la fourchette supérieure de 30 000 $, peut-être pour atteindre le seuil de rentabilité ou réaliser un petit profit.

Données par Bitinfocharts

L’activité de vente précédente s’est principalement produite après que BTC a organisé des rassemblements massifs. L’entité baleinière vend généralement jusqu’à 10% de ses avoirs totaux en BTC et revient sur le marché en cas de retrait. Le total des avoirs en BTC avait augmenté grâce à l’achat initial de BTC par l’entité baleine en 2019. À ce jour, elle a vendu 6 000 BTC, soit une réduction d’un peu plus de 5 % du total des avoirs en BTC. Dans l’ensemble, l’entité détient toujours 94,8% de ses avoirs totaux en BTC.

Il serait alarmant de le voir vendre plus de 10% de ses avoirs totaux en BTC, surtout si BTC commence à tenter de récupérer une résistance majeure à la moyenne mobile de 200 jours et à la moyenne mobile de 21 semaines.

Structure, caractéristiques techniques et élan BTC montrant la force

Mis à part cet afflux de BTC au moment douteux dans Coinbase, il est important de noter la force que nous avons constatée dans la structure, les techniques et l’élan BTC.

La BTC semble avoir quitté la phase C de l’accumulation de Wyckoff, une phase d’accumulation technique largement suivie, et entre maintenant dans la phase D. Elle consiste en un fort rallye à la hausse, généralement au-dessus d’une fourchette de négociation étendue. Le prix se consolide généralement au-dessus de la fourchette de négociation, ébranlant toute offre restante sur le marché. Finalement, les grands opérateurs déterminent que le prix est prêt pour la majoration, et un rallye considérablement important commence.

La force récente au cours des dernières semaines a amélioré l’élan technique de BTC. Les graphiques sur 4 heures, quotidiens et 3 jours continuent d’afficher une tendance à la hausse, avec une dynamique dépassant largement le point neutre. Si BTC peut maintenir les gains récents et le suivi, cela devrait pousser l’élan de 3 jours au-dessus du neutre au cours des 1 à 2 prochaines semaines, envoyant un très grand signal d’achat.

BTC se rapproche du test des 2 niveaux de résistance les plus critiques ; la moyenne mobile sur 200 jours et la moyenne mobile sur 21 semaines. Il est important de garder une trace des métriques en chaîne chaque fois que BTC teste une résistance majeure. Les taureaux doivent s’assurer que les détenteurs à long terme et les autres grandes entités détenant un approvisionnement illiquide ne vendent pas de manière agressive lorsque BTC teste ces niveaux.

Graphique par TradingView

Le prix du bitcoin atteignant des sommets plus élevés, des creux plus élevés, sortant avec succès de la phase C de l’accumulation de Wyckoff, une tendance à la hausse et des données agrégées en chaîne au cours des 3 derniers mois montrant une forte accumulation avec des détenteurs à long terme refusant de vendre, les conditions actuelles semblent très favorable pour une cassure BTC.

