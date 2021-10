Après la pesée, tout est prêt pour le combat entre Joshua et Usyk devant 60 000 spectateurs

Il ne reste qu’un peu plus de 24 heures au monde de la boxe pour concentrer toute son attention sur le terrain de la Stade Tottenham Hotspur, Londres pour profiter d’une soirée de boxe complète, dans laquelle le face-à-face entre les Britanniques se démarque avant tout Anthony Josué (24-1, 22 KO) et l’Ukrainien Oleksandr Usyk (18-0, 13 KO). Tous deux se sont accomplis ce vendredi midi avec la précédente pesée de rigueur, un face-à-face où la cordialité a prédominé, contrairement, par exemple, à ce qui s’est passé entre Canelo Allvarez et Plante de Caleb, qui s’est terminée par une bagarre. Le challenger Usyk a atteint l’échelle des 100 kilogrammes plongés, tandis que Joshua, dont on se souvient enfile ses ceintures de champion poids lourd de la AMB, la MENSONGE et la OMB il pesait 109 kilogrammes, juste le dernier de son dernier combat, celui qu’il a remporté par KO à POulev Kubrat, également à Londres, mais en Wembley.

La soirée peut être suivie à partir de 19h00 via DAZN

Une pesée à laquelle ‘UN J« Il a minimisé: « Je ne prends vraiment pas soin de mon poids. Je suis ce que je suis. Je ne sais pas pourquoi le poids est si important. Tant que vous êtes lâche et agile, rien ne se passe. Cela devrait être bon. Avant, je pesais plus et maintenant que je suis plus léger, je devrais pouvoir le faire plus facilement », a déclaré Joshua détendu à ‘Sky Sports’, devant le regard d’un rival que beaucoup voient clairement désavantagé.

Le combattant de Watford (31 ans) dispute ce samedi son deuxième combat à l’ère du Covid, après avoir mis KO au neuvième round Kubrat Pulev, oublier la défaite contre le Mexicain Andy Ruiz. Il est vrai que Joshua a une plus grande portée compte tenu de sa plus grande stature, mais il fera bien de ne pas faire confiance au boxeur ukrainien. Trois ans de plus que le Britannique, le boxeur né en Shypyntsi mais résidant à Oxnard (Californie, États-Unis) est invaincu et est entré pour la dernière fois sur le ring le 31 octobre 2020, également à Wembley, lors de la victoire contre Dereck Chisora. Usyk profite de cette opportunité historique seulement deux combats après avoir gravi la division et marqué des victoires contre Cuillère à garrot Chazz et la Chisora ​​susmentionnée.

Ancien champion olympique qui a unifié les quatre ceintures cruiserweight avant de prendre du poids, l’Ukrainien espère surprendre l’idole locale, grâce à sa plus grande agilité et puissance de frappe, avec 13 victoires avant la limite des 18 combats disputés.

Une affiche fantaisie

La soirée comprendra également le champion du monde WBO cruiserweight Lawrence Okolie (16-0, 13 KOs), qui mettra son titre mondial en jeu, pour la première fois face à son challenger obligatoire, Dilan Prasovic (15-0, 12 KOs), après sa victoire écrasante au sixième tour contre Krzysztof Glowacki à Wembley SSE Arena en mars.

Un autre des grands moments de la soirée sera joué par l’ancien champion du monde WBA des super-moyens Callum Smith (27-1, 19 KO), qui reviendra sur le ring en poids mi-lourd contre Lenin Castillo (21-3-1, 16 KO) après sa perte de points contre la superstar mexicaine Canelo Alvarez au Texas en décembre dernier.

Campbell Hatton (3-0), un boxeur léger prometteur de Manchester, continue de façonner sa carrière professionnelle lors de son prochain combat contre l’Espagnol Izan Dura (3-7) lors de son premier match prévu en six rounds, après sa confortable victoire aux points. sur Jakub Laskowski au Fight Camp.

Le roi albanais Florian Marku (8-0-1, 6 KOs) cherchera à s’appuyer sur son impressionnante victoire à élimination directe contre Rylan Charlton sur l’undercard de Joshua contre Pulev en décembre dernier, pour défier le Milanais Maxim Prodan (19-0-1, 15 KOs) pour le titre international IBF des poids welters.

Enfin, le poids moyen invaincu de Chicago Christopher Ousley (12-0, 9 KO) affrontera le Russe Khasan Baysangurov (21-1, 11 KO) pour le titre intercontinental WBA; tandis que le poids lourd léger ukrainien Daniel Lapin (4-0) affrontera Pawel Martyniuk (4-7, 4 KO) en six rounds.