Après la plainte antitrust de Spotify, l’UE s’oppose aux pratiques de l’App Store d’Apple

Dans un coup apparent aux malheurs antitrust actuels et internationaux d’Apple sur son App Store, la Commission européenne de l’Union européenne a publié vendredi une «communication des objections» affirmant qu’elle pensait qu’Apple abusait de sa position sur le marché des applications de streaming musical, dans ce qui pourrait être un violation des lois antitrust de l’UE. Les conclusions préliminaires ne sont pas de bon augure pour Apple quant au résultat de l’enquête de la commission, qui a été motivée par une plainte de Spotify.

«En établissant des règles strictes sur l’App Store qui désavantagent les services de streaming de musique concurrents, Apple prive les utilisateurs de choix de diffusion de musique moins chers et fausse la concurrence», a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, qui supervise la concurrence et l’application des lois antitrust, dans un communiqué. . «Avec Apple Music, Apple est également en concurrence avec les fournisseurs de musique en streaming.»

La Commission européenne a constaté que les règles de l’App Store d’Apple – et le fait que l’App Store à lui seul était le seul moyen pour les utilisateurs d’appareils mobiles Apple d’obtenir des applications pour leurs iPhones et iPads – obligeait les développeurs d’applications à respecter ces règles et à payer les commissions d’Apple s’ils voulait accéder aux utilisateurs d’Apple. La commission sur les achats et les abonnements demandés par Apple, a déclaré la Commission européenne, a conduit à des prix plus élevés pour ces utilisateurs. La commission s’est également opposée aux dispositions anti-direction d’Apple, qui empêchent les entreprises d’informer les utilisateurs qu’elles pourraient acheter des abonnements en dehors de l’App Store.

Une communication des griefs n’est pas le résultat final d’une enquête, mais c’est une étape formelle du processus. S’il s’avère qu’Apple a enfreint les règles antitrust de l’UE, il pourrait être condamné à une amende pouvant atteindre 10% de ses revenus annuels.

«La communication des griefs de la Commission européenne est une étape cruciale pour tenir Apple responsable de son comportement anticoncurrentiel, garantissant un choix significatif pour tous les consommateurs et des règles du jeu équitables pour les développeurs d’applications», a déclaré Horacio Gutierrez, responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify, dans un communiqué. déclaration.

Apple a maintenu, comme il l’a toujours fait, que la grande majorité des utilisateurs de l’application Spotify n’ont pas d’abonnements payants et que Spotify gagne de l’argent grâce aux publicités destinées à ces abonnés gratuits, tandis qu’Apple fournit les ressources pour héberger l’application Spotify dans son boutique. Les abonnements payants via l’application donnent à Apple une commission de 30% la première année et de 15% par la suite.

«Au cœur de cette affaire se trouve la demande de Spotify de pouvoir annoncer des offres alternatives sur leur application iOS, une pratique qu’aucun magasin au monde ne permet», a déclaré Apple dans un communiqué. «Encore une fois, ils veulent tous les avantages de l’App Store mais ne pensent pas devoir payer quoi que ce soit pour cela. L’argument de la Commission au nom de Spotify est à l’opposé de la concurrence loyale. »

L’enquête sur l’App Store a été ouverte après une plainte à la Commission européenne de Spotify en 2019. Le service de streaming audio a allégué que les services App Store et Apple Pay d’Apple ont injustement profité à Apple par rapport à des tiers comme Spotify, qui sont contraints de distribuer leurs applications via l’App Store et doit donc suivre les règles de la boutique. Spotify a déclaré qu’il avait été contraint d’augmenter ses tarifs pour les abonnements achetés via l’application pour compenser la commission de 15 à 30% qu’il devait payer à Apple. Les conclusions préliminaires de la Commission européenne n’ont pas répondu à la plainte de Spotify concernant Apple Pay, qui est une affaire distincte.

Apple a lancé son propre service de streaming Apple Music très similaire en 2015, qu’il pourrait promouvoir auprès des propriétaires d’appareils Apple.

Bien que les conclusions de la Commission européenne ne concernent que les pratiques de l’App Store avec les services de streaming musical, la plainte de Spotify fait écho à celle de nombreuses entreprises qui affirment être nettement désavantagées par rapport à Apple. En plus des commissions obligatoires d’Apple, la société peut voir à quel point les applications tierces fonctionnent et en créer ses propres versions, qu’Apple peut ensuite installer sur ses appareils et promouvoir dans son App Store. Apple est connu pour cette pratique même en dehors de l’App Store; par exemple, il a récemment introduit l’AirTag, un petit dispositif de suivi qui est remarquablement similaire à Tile, mais qui utilise exclusivement le système «Find My» d’Apple.

Les pratiques de l’App Store sont également examinées de près par les régulateurs et les législateurs d’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis. L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a lancé une enquête en mars sur la commission de l’App Store ainsi que sur l’exigence de la société selon laquelle l’application doit être distribuée par son intermédiaire.

À la fin du mois d’avril, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, qui a recommandé pour la dernière fois la loi controversée qui aurait pu contraindre Facebook et Google à payer les agences de presse pour l’hébergement ou même la création de liens vers leur contenu, a averti Apple et Google que leur «pouvoir de marché significatif» en leurs magasins d’applications respectifs, y compris les commissions, la promotion de leurs applications par rapport à celles faites par des tiers et l’utilisation obligatoire de leurs systèmes de paiement pour les achats intégrés, peuvent nécessiter une réglementation.

Les législateurs et les régulateurs américains ont intensifié le contrôle des pratiques de Big Tech et antitrust, la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) se positionnant comme l’une des plus grandes critiques du Congrès de l’App Store d’Apple (et de la Big Tech en général). La sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) a proposé en 2019 qu’Apple ne soit pas autorisé à gérer à la fois un App Store et à y distribuer ses propres applications. Et plusieurs États travaillent sur leurs propres factures ciblant les frais et les pratiques d’Apple et de Google App Store – bien qu’aucun d’entre eux n’ait adopté avec succès un projet de loi.

La décision de la CE pourrait être un aperçu de la façon dont un procès antitrust aux États-Unis sur l’App Store se déroulera. Epic Games, qui rend le jeu populaire Fortnite, a poursuivi Apple lorsque la société a expulsé Fortnite de son App Store après qu’Epic ait tenté de contourner son système de paiement intégré obligatoire. Les déclarations liminaires de ce procès devraient commencer la semaine prochaine.

«Garantir le bon fonctionnement de la plate-forme iOS est une tâche urgente aux implications profondes», a déclaré Gutierrez de Spotify.