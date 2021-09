Après la pression de la SEC, Coinbase décide d’abandonner le produit d’intérêt

Il y a quelques semaines à peine, Coinbase a publié un article de blog, associé à un fil Twitter volumineux du PDG Brian Armstrong, soulignant les récents défis avec la SEC.

Armstrong a qualifié le comportement de l’agence de « brutal » après que la SEC ait apparemment menacé l’échange qu’un procès serait imminent si Coinbase lançait son produit productif d’intérêts, Lend. Si le fil de tweet d’Armstrong ne l’a pas révélé, le billet de blog de l’entreprise, dirigé par le directeur juridique Paul Grewal, était sans aucun doute lié à certaines des frustrations de l’entreprise.

Maintenant, moins d’un mois plus tard, des rapports ont révélé que Coinbase avait choisi de mettre un terme à son projet de lancer Coinbase Lend.

Une menace pour DeFi ?

La nouvelle survient moins d’une semaine après que le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré à CNBC que sa commission était en sous-effectif. Gensler a fait écho à ces sentiments dans un témoignage au Sénat la semaine dernière, déclarant que la SEC « a besoin de beaucoup plus de personnes ». Il a ajouté dans son témoignage qu’il pensait que des décisions judiciaires antérieures avaient établi que de nombreux jetons de crypto-monnaie « relèvent de la loi sur les valeurs mobilières ». Gensler a pris le rôle avec la SEC plus tôt cette année et est arrivé avec de grandes attentes de la part des investisseurs de détail.

Ailleurs sur le marché, certains régulateurs d’État semblent s’efforcer de remplir le rôle de la SEC avec des produits productifs d’intérêts déjà sur le marché. Au cours des derniers mois, une poignée de régulateurs de l’État ont entamé des poursuites judiciaires contre BlockFi pour ses produits de prêt. Au cours de la semaine dernière, certains régulateurs d’État ont changé d’orientation pour poursuivre également des actions contre Celsius. Le New Jersey, le Texas et l’Alabama sont trois États qui poursuivent à la fois BlockFi et Celsius et prétendent que les entreprises offrent aux résidents des titres non enregistrés.

Quel que soit le résultat final, la popularité croissante des jetons et des pièces stables générant des rendements devient de plus en plus importante pour les régulateurs et sera probablement responsable de la surveillance fédérale à un niveau plus élevé que celui actuellement observé. Le calendrier et le degré de surveillance restent à voir.

Coinbase est la première bourse de crypto à être cotée sur une grande bourse américaine, mais a affiché des résultats modestes en peu de temps sur le marché. | Source : COIN – NASDAQ sur TradingView.com

Lecture connexe | Les Altcoins à moyenne capitalisation tiennent mieux à des sommets que Bitcoin et Ethereum

Ailleurs dans les grondements de Coinbase

La centrale d’échange continue de s’appuyer sur ses produits phares pour assurer la croissance de l’entreprise. La semaine dernière, la bourse a émis une junk bond à forte demande avec des commandes s’élevant à 7 milliards de dollars. Ces derniers mois, la société a annoncé son intention de lancer une « boutique d’applications cryptographiques » et a ajouté la prise en charge des paiements pour Apple Pay.

Sûr de dire que ce fut un trimestre occupé pour l’échange animé. Cependant, il reste à voir quel sera le résultat final pour des concurrents comme BlockFi et Celsius. En attendant, il semble que Coinbase s’efforce peut-être de proposer un cadre réglementaire qui puisse aider la SEC et d’autres autorités réglementaires à embrasser le marché sans dépasser les limites pour les consommateurs de crypto.

Lecture connexe | Malgré les baisses, les réserves d’échange Bitcoin atteignent les valeurs les plus basses depuis 2018

Image vedette de Pexels, graphiques de TradingView.com