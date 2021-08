Après la provocation de Julianna Peña, Amanda Nunes répond au prochain challenger à la ceinture des poids coq

Après avoir été provoquée par Julianna Peña lors de la conférence de presse de l’UFC 265, la Brésilienne Amanda nunes il brisa le silence et répondit à son prochain rival.

Sur ton compte TwitterIl a déclaré qu’il espérait affronter le Vénézuélien sous peu et en même temps était ironique.

Avertissement

Hé @VenezuelanVixen Avez-vous demandé à propos de moi? Je suis ici dans le sud ensoleillé de la Floride. Je suis tout aussi excité de te voir aussi. Bientôt je l’espère. D’ailleurs. Tu étais superbe ce soir. – Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 6 août 2021

“Hé Julianna, tu as posé des questions sur moi ? Je suis ici sous le soleil du sud de la Floride. Je suis très excité de te voir aussi. J’espère sous peu. Tu étais superbe ce soir ” le double champion actuel a répondu.

Champion actuel poids coq et poids plume, Amanda nunes est considéré, par beaucoup, comme le plus grand combattant de l’histoire. Avec une séquence de 12 victoires consécutives dans l’Octogone, le Brésilien n’a plus perdu depuis septembre 2014, quand elle a été assommée par Chat Zingano. Son record actuel est 21-4, avec 13 victoires pour KO / TKO et 4 en guise d’achèvement.

Publicité