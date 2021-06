Après la réinitialisation, l’argent et l’or ne seront pas évalués en dollars ⋆ 10z viral

in

par Dave Kranzler, Investment Research Dynamics :

“Avril 2021, la masse monétaire et la croissance de la base monétaire ont continué d’exploser” – John Williams, Shadowstats.com

Williams fait référence aux agrégats monétaires « de base » qui sont compilés mensuellement. Le bilan de la Fed augmente de semaine en semaine, atteignant 7 935 000 milliards de dollars au 3 juin. Il a doublé et 13% supplémentaires depuis septembre 2019, lorsque le « QE » a été redémarré.

Le taux de croissance de la masse monétaire est sans précédent dans l’histoire. L’effet d’inflation des prix de l’impression monétaire s’est d’abord manifesté sur les marchés financiers : actions, obligations et prix des logements (oui, parce que la plupart des maisons sont achetées avec un prêt hypothécaire à valeur élevée, les maisons peuvent être considérées comme des actifs financiers). Maintenant, la dévaluation du dollar se manifeste – de manière incontrôlable – comme une inflation des prix des biens et services.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Il est ridicule de la part de la Fed de promouvoir l’idée que la flambée des prix à la consommation est « transitoire ». Tout comme il était absurde pour Ben Bernanke en 2007 de proclamer que les défauts de paiement des prêts hypothécaires à risque étaient « contenus ». Tant que le bilan de la Fed continue de s’allonger et que la masse monétaire continue de croître, l’inflation des prix va s’aggraver.

Beaucoup n’en ont pas envie à cause de la volatilité du secteur et à cause du battage médiatique dans les médias sur le marché boursier en général, mais l’or est en hausse de 12,7% et l’argent de 15,3% depuis le 30 mars. Depuis le 1er mars, le GDX est en hausse de 30,3% tandis que le S&P 500 est en hausse de 7,9%. Si le SPX avait augmenté de 30,3% depuis le 1er mars, les présentateurs de CNBC feraient la roue nue à la télévision en direct.

Le point ici est que le secteur des métaux précieux, malgré les manipulations intenses en ce moment, commence à refléter la montée en flèche du taux de dévaluation du dollar/inflation des prix. Après la course des métaux précieux à partir de mars, il est probable que nous ayons une brève période de consolidation technique avec une certaine volatilité dans les deux sens. Mais plus d’impression d’argent et de dépenses déficitaires seront générées pour empêcher l’économie de s’effondrer à nouveau, ce qui sera du carburant pour le secteur des métaux précieux.

L’or fait maintenant une course sérieuse à la référence de 1900 $ et l’argent défie 28 $. Je m’attends à ce que les deux métaux subissent une volatilité bidirectionnelle autour de ces deux niveaux de prix techniques et psychologiques clés pendant au moins quelques semaines. Mais je ne serais pas surpris que les deux niveaux de prix aient été laissés dans le rétroviseur avant les vacances du 4 juillet.

Wall Street Silver m’a invité à revenir sur son excellent podcast pour discuter des développements en cours dans le secteur des métaux précieux et des facteurs qui pousseront le prix de l’or et de l’argent beaucoup plus haut que le niveau de prix actuel :

Lire la suite @ InvestmentResearchDynamics.com