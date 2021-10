Après la réprimande de Lalu Yadav, Sonia Gandhi appelle RJD supremo dans le but de résoudre les différends

Le chef du BJP et ancien CM adjoint du Bihar Sushil Modi avait qualifié la rupture entre le RJD et le Congrès de drame et de « noora kushti ».

La présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a appelé le chef de Rashtriya Janata Dal (RJD) Lalu Prasad Yadav au milieu des informations faisant état d’une rupture au sein du Mahagathbandhan au Bihar. L’appel téléphonique de Sonia est venu hier après la réprimande de Lalu Prasad Yadav au Congrès sur les candidats sur le terrain dans les sondages du Bihar. S’adressant aux médias aujourd’hui avant sa campagne électorale, Lalu Yadav a déclaré que le président du Congrès s’était enquis de son état de santé et de l’endroit où il se trouvait.

« J’ai parlé à Sonia Gandhi. Elle m’a posé des questions sur mon bien-être et où je me trouvais. Je lui ai dit que le Congrès est un parti entièrement indien et qu’elle devrait rassembler toutes les personnes et tous les partis partageant les mêmes idées pour former une alternative solide (au parti au pouvoir) et devrait convoquer une réunion de tout le monde », a déclaré le chef du RJD, Lalu Prasad Yadav.

Rappelons que le RJD est l’un des plus anciens alliés du parti du Congrès et que Lalu Yadav était ministre des chemins de fer pendant l’UPA-I. Les deux partis avaient également une alliance au Bihar pour les élections législatives. Cependant, dans les scrutins indirects, le RJD a décidé d’aller en solo, ce qui a laissé le Congrès en colère et le grand vieux parti a également présenté son candidat des deux sièges des scrutins indirects.

Lalu Yadav était revenu au Bihar après une interruption de trois ans. Lorsqu’il a été interrogé sur la différence avec le Congrès sur le partage des sièges par sondages, Lalu Yadav avait fait des remarques cinglantes. « Quelle est l’alliance avec le Congrès ? Aurions-nous dû tout laisser au Congrès pour une défaite ? Pour confisquer les acomptes ? » Lalu Yadav avait dit il y a quelques jours.

D’autre part, le chef du Congrès du Bihar, Bhakt Charan Das, a déclaré qu’il n’y avait plus d’amitié entre le Congrès et le RJD. « S’il y avait eu une amitié, nous ne nous serions pas battus l’un contre l’autre », avait déclaré Das.

Pendant ce temps, le chef du BJP et ancien CM adjoint du Bihar Sushil Modi avait qualifié la rupture entre le RJD et le Congrès de drame et de « noora kushti » (combat fixe). « Ils ont stratégiquement annoncé un candidat. Le seul objectif du Congrès est de faire gagner le RJD, ce n’est pas contester pour gagner, mais de faire gagner le RJD… Ils s’uniront le dernier jour des scrutins… Une fois le bypoll terminé, le Congrès retournera à Lalu en remuant la queue… Les deux ne peuvent pas être séparés, prétendant simplement réduire les votes de la NDA… Dans les sondages de l’Assemblée, les gens ont voté pour la NDA, pas pour RJD… cette fois aussi, la NDA remportera les scrutins avec une majorité », avait déclaré Sushil Modi.

