Après la réunion d’amis, Jennifer Aniston n’en a toujours pas fini avec le débat Ross et Rachel

La question de savoir s’ils étaient ou non en pause découle de deux épisodes de la saison 3 de Friends, le premier ostensiblement intitulé “Celui où Ross et Rachel font une pause”, où Ross et Rachel se disputaient le temps qu’elle passait. sur son nouveau travail, et avec son nouveau beau collègue Mark. Rachel a suggéré qu’elle et Ross fassent une pause, ce qui a conduit Ross à dormir en état d’ébriété avec Chloé, la fille du magasin de copie. Dans “The One the Morning After”, Rachel a découvert, et au lieu de se remettre ensemble, le couple a continué son statut de nouveau, de nouveau jusqu’à la finale de la série dans la saison 10.