Après la réunion épique du yacht à voile sous le pont, Dani Soares est franc à propos d’élever seule sa fille nouveau-née

Dani Soares de Under Deck Sailing Yacht a également connu d’autres difficultés, car elle élève seule sa fille nouveau-née Lilly. Sa mère ne peut pas encore être là pour des raisons financières. De plus, comme elle vit en Australie depuis moins d’un an, elle n’a apparemment pas eu droit au congé de maternité et devra retourner au travail le mois prochain pour subvenir à ses besoins. Lilly devra aller à la garderie pendant que sa mère travaille, ce qui, selon Soares, était «tellement triste». Cependant, la star de télé-réalité prétend aimer le pays et a déclaré qu’elle ne quitterait l’Australie “pour aucune raison”.